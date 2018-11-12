Как в Париже чуть не "женили" Макрона на Меркель - курьезное видео

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Курьезная ситуация произошла в минувшее воскресенье в Париже. Во время торжеств, приуроченных к столетию окончания Первой мировой войны, канцлера ФРГ Ангелу Меркель в буквальном смысле слова перепутали с супругой президента Франции Брижит Макрон.

В то время, как лидеры Франции и Германии общались с собравшимися гражданами, одна пожилая француженка обратилась к канцлеру Германии, назвав ее "мадам Макрон". В ответ на это Ангела Меркель представилась по-немецки, объяснив таким образом пожилой женщине, что она - не Брижит Макрон.

Судя по видео, опубликованному в Youtube одним из французских телеканалов, женщина, которой недавно исполнилось 100 лет, была уверена, что общается с женой президента Франции. Примечательно, что Брижит Макрон старше Ангелы Меркель всего на один год.

Одиннадцатого ноября 1918 года в коммуне Ретонд было подписано Компьенское перемирие. В воскресенье, 11 ноября, участие в торжественных мероприятиях по случаю окончания Первой Мировой войны приняли лидеры более 70 стран, среди которых - президент Российской Федерации Владимир Путин и глава молдавского государства Игорь Додон.