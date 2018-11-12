Скончался создатель вселенной Marvel Стэн Ли

В США в возрасте 95 лет скончался автор комиксов Marvel Стэн Ли. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного Человека и других известных героев вселенной Marvel.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Американский писатель Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, скончался на 96-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание TMZ.

© AP Photo / Scott Eisen Американский писатель Стэн Ли

Информацию о смерти писателя подвердила его дочь. Стэн Ли скончался в понедельник в медицинском центре Лос-Анджелеса. В течение нескольких лет он страдал серьезными заболеваниями, в том числе пневмонией и проблемами со зрением.

Стэн Ли был американским писателем, редактором и создателем множества комиксов. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного Человека и других известных героев вселенной Marvel.

К слову, Стэн Ли принимал участие в озвучивании мультфильмов и съемках своих камео для фильмов, которые создавались на основе его комиксов. Основанная на его работах киновселенная Marvel стала самой кассовой в истории современного кинематографа. Кстати, Стэн Ли принял участие и в съемках фильмов "Мстители 3: Война бесконечности", а также "Мстители 4".