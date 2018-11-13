Пока вы спали: умер создатель "Человека-паука", выросло число жертв пожара в Калифорнии

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Число погибших в результате лесного пожара в Калифорнии увеличилось до 42 человек, сообщил шериф калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа во время пресс-конференции, которую транслировала в Facebook пожарная служба округа.

"На сегодняшний день были обнаружены еще 13 тел, общее число погибших теперь составляет 42 человека. Среди этих 13 погибших десять были обнаружены в городе Парадайс, еще три - в регионе Конкоу", - заявил Хонеа.

По словам шерифа, пожар стал самым смертоносным природным пожаром за всю историю США.

Associated Press Город Парадайс в США охвачен огнем

Лесной пожар Camp на севере Калифорнии начался в четверг и стал самым разрушительным в истории штата. По данным телеканала USA Today, пожар охватил почти 45 тысяч гектаров, к утру воскресенья пожарным удалось локализовать 25% пожара. Огонь разрушил 6,47 тысячи строений. На юге Калифорнии бушуют два пожара. Пожар Woolsey охватил территорию в 33 тысячи гектаров и был локализован на 10%. Другой пожар, Hill, распространился на 1,8 тысячи гектаров и уже локализован на 75%. В результате пожаров на юге штата в общей сложности были уничтожены 179 строений, огонь угрожает еще по меньшей мере 57 тысячам.

В общей сложности в Калифорнии из-за лесных пожаров были эвакуированы более 300 тысяч человек, в основном в округе Лос-Анджелес, где эвакуация коснулась 170 тысяч человек.

Умер создатель "Человека-паука" Стэн Ли

Американский писатель Стэн Ли, создавший комиксы о Человеке-пауке, Халке и Людях Икс, скончался на 96-м году жизни, сообщило издание TMZ со ссылкой на дочь Ли.

​Писатель умер в медицинском центре Лос-Анджелеса. Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями, в том числе пневмонией и проблемами со зрением.

Стэн Ли был американским писателем, редактором и создателем множества комиксов. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных героев, сообщает РИА Новости.

Помощь беженцам

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь для беженцев, которые находятся в Хомсе, сообщил журналистам представитель Центра Аскольд Волошин.

"В центре для беженцев проживает 110 человек - всего 33 семьи. Сейчас основная проблема для них - это нехватка теплых вещей и топлива, потому что наступает зимний сезон. Мы привозим им гуманитарную помощь - последний раз передали 100 продуктовых пайков и 50 одеял", - сказал Волошин.

Центр для беженцев в Хомсе находится в районе Кусур, где во время войны шли ожесточенные бои. Единственное здание, которое не пострадало, - это школа, где сейчас размещены беженцы из Ракки и Идлиба.

По данным российских военнослужащих, центр был создан недавно, людей привезли в Хомс из уже опустевших лагерей.