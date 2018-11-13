Авиация Израиля разбомбила очередной военный объект ХАМАС в Газе

Израильские военные уточнили, что уничтоженный объект находился рядом со школой, мечетью и "дипломатическими сооружениями, где располагался, в том числе, детский сад".

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. ВВС Израиля в ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа нанесли очередной удар по военному объекту организации ХАМАС в анклаве, сообщили в армейской пресс-службе.

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Ранее израильские военные сообщали, что за минувшую ночь они атаковали около 150 целей в секторе Газа с начала нынешнего раунда противостояния с палестинскими боевиками, выпустившими в течение полусуток почти 400 ракет и мин по югу еврейского государства.

Пресс-секретарь вооруженного крыла ХАМАС под названием бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" Абу Обеида в свою очередь пригрозил начать обстрелы крупнейших городов юга Израиля - Ашдода и Беер-Шевы, если израильтяне продолжат атаковать "гражданские объекты" сектора Газа, сообщает РИА Новости.

"Самолеты Армии обороны Израиля нанесли удар по зданию, которое принадлежит вооруженным силам ХАМАС и военной разведке вооруженного крыла ХАМАС... Здание использовалось организацией в военных целях, в том числе для сбора разведывательной информации, а также для исследовательских работ. В здании также находился склад с оружием", - говорится в сообщении пресс-службы армии.

Израильские военные уточнили, что уничтоженный объект находился рядом со школой, мечетью и "дипломатическими сооружениями, где располагался, в том числе, детский сад".

Обмен ударами, унесший жизни по меньшей мере трех человек на палестинской и одного на израильской стороне границы, продолжается, несмотря на призывы международного сообщества к прекращению огня и миротворческие усилия Египта, ООН и Палестинской национальной администрации.