Обучаются, но мерзнут: как солдаты НАТО страдали от холода

В Североатлантическом альянсе рассказали о проблемах на учениях в Норвегии из-за холода.

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на крупнейших за последние годы учениях альянсаTrident Juncture в Норвегии из-за холода военная техника выходила из строя, сообщило РИА Новости.

"Так мы начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Они могут поставляться незамедлительно, избегая необходимости ожидания того, пока их доставят из отдаленного склада", — заявил он на промышленном форуме НАТО в Берлине.

© Fotolia / selensergen НАТО: у альянса нет намерения размещать новые ядерные ракеты в Европе

На холод также жаловались словенские военнослужащие: им выдали обмундирование и обувь, "не защитившие их от норвежских холода и влаги".

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"Температура в Фоллдале, где проходила полевая часть учений словенского моторизованного подразделения, колебалась от —23 до +7 градусов, но ни одному словенскому военнослужащему не потребовалась медицинская помощь", — заявило Минобороны Словении и отметило, что выданные участникам учений форменные сапоги стоят 80 евро за пару.

© Photo: Marius Vågenes Villanger / Forsvaret Португальские военнослужащие на палубе норвежского фрегата HNoMS Helge Ingstad во время совместных учений войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвежском море. 26 октября 2018

Также холоду в Норвегии в ноябре удивились черногорские военные. Отмечается, что они не ожидали настолько низких температур.

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture, в которых приняли участие около 50 тысяч военных, прошли с 25 октября по 7 ноября. Командование НАТО провело в рамках маневров около 20 "экспериментов".