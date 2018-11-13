Обучаются, но мерзнут: как солдаты НАТО страдали от холода

КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на крупнейших за последние годы учениях альянсаTrident Juncture в Норвегии из-за холода военная техника выходила из строя, сообщило РИА Новости.
"Так мы начали использовать 3D-принтинг для изготовления запасных частей. Они могут поставляться незамедлительно, избегая необходимости ожидания того, пока их доставят из отдаленного склада", — заявил он на промышленном форуме НАТО в Берлине.
На холод также жаловались словенские военнослужащие: им выдали обмундирование и обувь, "не защитившие их от норвежских холода и влаги".
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"Температура в Фоллдале, где проходила полевая часть учений словенского моторизованного подразделения, колебалась от —23 до +7 градусов, но ни одному словенскому военнослужащему не потребовалась медицинская помощь", — заявило Минобороны Словении и отметило, что выданные участникам учений форменные сапоги стоят 80 евро за пару.
Также холоду в Норвегии в ноябре удивились черногорские военные. Отмечается, что они не ожидали настолько низких температур.
Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture, в которых приняли участие около 50 тысяч военных, прошли с 25 октября по 7 ноября. Командование НАТО провело в рамках маневров около 20 "экспериментов".