Антинацистскую резолюцию ООН не поддержали только две страны

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Третий (гуманитарный) комитет Генассамблеи ООН принял в четверг представленный группой стран, в том числе Россией, проект резолюции против героизации нацизма.

© Sputnik / Анатолий Ламброс Героизация нацизма - молчание Запада и воспоминания жительницы Молдовы

За проголосовали 130 стран, против всего две - США и Украина, воздержалась 51 страна, передает РИА Новости.

Такая резолюция принимается ежегодно с 2005 года, в последние несколько раз только США и Украина голосовали против.

Авторами проекта выступили Алжир, Ангола, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бенин, Боливия, Буркина-Фасо, Бурунди, Венесуэла, Вьетнам, Гайана, Гвинея, Зимбабве, Казахстан, Китай, Конго, КНДР, Кот-д'Ивуар, Куба, Лаос, Мали, Мьянма, Нигер, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Россия, Сирия, Судан, Таджикистан, Того, Уганда, Узбекистан, Центральноафриканская республика, Эритрея, Эфиопия, Южная Африка и Южный Судан.

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В своем выступлении представитель США сообщила, что "нацизм - наш самый худший враг" и "американские солдаты проливали кровь в борьбе с ним на чужой земле". Но при этом она призвала остальные страны проголосовать против, так как США считают проект резолюции "политической контрверсией". Кроме того, американский дипломат заявила, что резолюция предлагает "наказывать за свободу слова".

Украинский представитель в целом повторил другими словами озвученное представительницей США, добавив, что "авторы резолюции манипулируют историческими фактами".

Представитель Киргизии, выступая на заседании и представляя в этом вопросе, в том числе, мнение Армении, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана, заявила, что проект имеет "полную поддержку этих государств".