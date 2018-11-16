Пока все спали: смертельный циклон, дорогая нефть и создание космических войск

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. Циклон "Гаджа" обрушился на индийский штат Тамилнад на юге страны, 11 человек погибли, более 76 тысяч эвакуированы в более безопасные районы,сообщает РИА Новости.

Проливные дожди, сопровождаемые сильным ветром, обрушились на прибрежные районы штата еще в четверг, в ночь на пятницу циклон усилился. Больше всего, как отмечает издание, из-за стихии пострадали города Нагапаттинам, Тируварур и Танджор. В результате циклона в городах повалены деревья, в некоторых районах отмечается отключение электричества. В семи районах штата в образовательных учреждениях отменены занятия.

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Эвакуированные размещены в более 300 центрах помощи. На ликвидацию последствий стихии в пострадавшие районы штата направлены бригады Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и спасатели.

Цены на нефть ползут вверх

Мировые цены на нефть растут в пятницу утром на фоне ожиданий сокращения объемов добычи сырья странами ОПЕК, при этом рост сдерживает статистика из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.57 (по московскому времени) стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84%, до 67,17 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,74%, до 56,88 доллара за баррель.

Участники торгов с оптимизмом надеются, что ОПЕК начнет сокращать добычу нефти на фоне признаков переизбытка ее предложения на мировом рынке. На текущей неделе министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейля аль-Мазруи сообщил, что ОПЕК и ее союзники готовы сократить или скорректировать уровень добычи нефти при необходимости, чтобы сбалансировать рынок.

В то же время аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley настроены не слишком оптимистично в том, что касается добычи ОПЕК. "Сокращения добычи ОПЕК по своей сути являются временными, потому что все, что организация может сделать — это перенести производство с одного периода в другой", — считают эксперты банка.

© Sputnik / Nicu Goncear С американцами договариваться не о чем: нефть будет дорожать

При этом рост стоимости нефти ограничивают еженедельные данные Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 ноября, увеличились на 10,3 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали прироста лишь на 3,2 миллиона баррелей.

Стоимость создания космических войск

Создание космических сил может стоить США от 5 до 10 миллиардов долларов, сообщил в четверг заместитель министра обороны США Патрик Шэнахан.

Ранее в сентябре агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полученную в его распоряжение докладную записку министра ВВС США Хизер Уилсон сообщило, что создание космических сил может обойтись США почти в 13 миллиардов долларов в первые пять лет.

Как заявил Шэнахан в четверг, стоимость создания космических сил оценивается "однозначной, а не двузначной цифрой". Он отметил, что речь идет о сумме от 5 до 10 миллиардов долларов, и добавил, что сумма даже "может оказаться меньше 5 миллиардов".

Ранее президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, Агентство противоракетной обороны США, входящее в систему Пентагона, должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. Согласно документу, разработка и внедрение "устойчивой космической сенсорной архитектуры" должны быть завершены к 31 декабря 2022 года, а перехватчики могут быть развернуты позднее.