Казус на высоте: молодой человек удивил пассажиров самолета - видео

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Пассажир самолета решил сделать несколько отжиманий во время полета, чем вызвал неоднозначную реакцию других пассажиров.

Необычная гимнастика попала на видео, авторы которого не называют авиакомпанию, рейс и имя человека.

Как известно, долгие перелеты могут вызывать отечность, и врачи рекомендуют разминать ноги во время нахождения в небе – иногда вставать и прогуливаться по салону. Видимо об этом вспомнил один из пассажиров и решил устроить тренировку, начав отжиматься между рядами сидений.

Удивленные пассажиры сняли спортсмена на видео и выложили ролик в социальную сеть.

Видео набрало более 200 000 просмотров. Комментаторы беспокоятся о гигиене путешественника, ведь пол самолета далеко не стерилен. Другие замечают, что он своей тягой к спорту заблокировал проход и мешал перемещаться другим пассажирам и бортпроводникам.

Нашлись и защитники спортсмена, которые заявили, что полноценная тренировка намного полезнее, нежели обычная прогулка до туалета и обратно.

"Я не считаю, что нужно позорить человека за его желание заниматься спортом!", — отметил один из комментаторов в социальной сети.