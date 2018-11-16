Молдова "в законе" – что натворили сограждане на родине и за рубежом

Порно из Австрии, сигареты в Румынии, кража в России и угоны автомобилей в Кишиневе - вот список самых примечательных преступлений последних дней, связанных с гражданами Молдовы.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Последний день рабочей недели оказался богат на новости о весьма необычных случаях нарушения закона, совершенных гражданами Молдовы на родине и за рубежом.

Австрийское порно только через суд

Череду этих случаев предваряет пикантное событие, связанное с иностранцев в РМ. По данным местных СМИ, гражданин Австрии подал на Молдову жалобу в Европейский суд по правам человека.

Австриец организовал в Молдове платный эротический видеочат, за что его задержали в 2015 году и долго содержали под стражей как подозреваемого, а затем и обвиняемого в сутенерстве. Спасло мужчину 25-летие независимости и амнистия в связи с этой датой. Иностранца выпустили на свободу, и он вместо того, чтобы жить без всякого порно, решил нанести молдавской юстиции ответный удар.

В итоге ЕСПЧ удовлетворил просьбу истца, объявив, что австрийский гражданин не мог знать заранее, что нарушает молдавские законы, заставив нашу страну выплатить мужчине 10 тысяч евро за моральный ущерб и судебные расходы.

Во Францию через штраф

Сотрудники Таможенной службы Румынии предотвратили попытку контрабанды табачных изделий – у 42-летнего гражданина Молдовы, пересекавшего границу через КПП "Стынка", были изъяты 530 пачек сигарет, купленных в магазине duty free.

Выяснилось, что контрабандист направлялся во Францию. Вместо спокойной дороги он получил штраф.

Кража на чужбине чревата вдвойне

В Псковской области России сотрудники ФСБ задержали гражданина Молдовы, находящегося в федеральном розыске.

Мужчина пытался выехать из РФ, но выяснилось, что его хотят привлечь к ответственности за кражу, сообщают российские СМИ.

"Подвиги" на родине

В Кишиневе полиция провела проверки в магазине на улице Садовяну – выяснилось, что товар там хранится в антисанитарных условиях, а на некоторые его виды у продавцов нет документов.

Было изъято девять тысяч сигарет и 30 бутылок водки. Виновным грозит штраф до 15 тысяч леев, сообщает пресс-служба Кишиневского инспектората полиции.

Также в столице за кражи и угон задержали пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Полиции известно, что подозреваемые вскрыли припаркованную во дворе на Малой Малине "Мазду" и угнали это авто.

Также эти же подростки выкрали автозапчасти со склада на улице Миорица и из автомастерской на улице Спрынченоая на сумму 19 тысяч леев.

Задержанным грозит до трех лет тюрьмы или штраф до 67,5 тысяч леев.