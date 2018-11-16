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Румынская армия

Румынскую армию посетит ревизор из Белоруссии

© Photo : Министерство обороны Румынии
В мире
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Представитель ВС Белоруссии примет участие в инспекции воинской части в Румынии, согласно договору ОВСЕ.

КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. С 19 по 23 ноября в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе представитель вооруженных сил Республики Беларусь примет участие в инспекции объявленного места на территории Румынии в составе инспекционной группы Украины, сообщили в пресс-центре оборонного ведомства Беларуси.

Военные
© AFP 2018 / Daniel Mihailescu
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В министерстве пояснили, что группа проведет проверку воинской части (по выбору инспекторов), являющейся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ.

Целью мероприятия будет являться проверка соответствия наличия ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.

Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) подписан в Париже 19 ноября 1990 г. Вступил в силу 9 ноября 1992 г. 

На сегодняшний день участниками ДОВСЕ являются 28 государств Европы (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Люксембург, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Турция, Украина, Франция и Чехия), а также США и Канада.

Договор ограничивает численность пяти основных категорий обычных вооружений и техники (боевых танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем калибра 100 мм и выше, боевых самолётов и ударных вертолётов) вооружённых сил тридцати государств - участников в районе применения (территория Европы от Атлантического океана до Уральских гор). В соответствии с ним предусматривался обмен информацией и широкая инспекционная деятельность.

 

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