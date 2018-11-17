В США тихо похоронили создателя популярных во всем мире комиксов

Известный американский писатель и автор многих комиксов Стэн Ли при жизни не хотел пышных и открытых похорон, его мечту выполнили.

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. В США состоялись закрытые похороны писателя, редактора и создателя множества комиксов Стэна Ли. Об этом сообщается в его официальном твиттере.

Отмечается, что Ли сам хотел, чтобы его "последний путь" был тихим и без телекамер.

"Стэн всегда настаивал, что не хочет пышных открытых похорон, поэтому его семья попрощалась с ним во время частной закрытой церемонии", - говорится в заявлении компании POW! Entertainment, сооснователем которой был Ли.

A Statement from Stan Lee’s POW! Entertainment. pic.twitter.com/VjTA3Xn7qX — stan lee (@TheRealStanLee) 16 ноября 2018 г.

Ранее в твиттере было опубликовано видео, где Стэн Ли откровенно говорит, как сильно ценит этот мир и уважает своих поклонников.

"Я люблю своих поклонников, я не могу передать вам, насколько сильно я люблю своих поклонников. Это так прекрасно, что кто-то заботится о вас, кто-то, кого ты никогда не встречал, и кто может жить в другой части мира. Но они заботятся, и у вас есть нечто общее, и иногда вы связываетесь друг с другом", - говорит Стэн Ли.

So many wonderful moments with Stan came spontaneously. As we were setting up the camera one day, he casually started talking about his fans. We know how much Stan meant to you, and we thought it would be nice for you to hear how much your support meant to him. pic.twitter.com/WTX8U1afLm — stan lee (@TheRealStanLee) 14 ноября 2018 г.

​В ближайшее время POW! Entertainment проведет памятные мероприятия для широкой публики. Для поклонников уже создан сайт – "Стена памяти Стэна Ли", на котором отображаются публикации с определенными хэштегами, которые поклонники делают в Facebook, Twitter или Instagram.

© AP Photo / Scott Eisen Американский писатель Стэн Ли

Стэн Ли скончался в понедельник на 96-м году жизни в Лос-Анджелесе. Он создал Человека-паука, Доктора Стрэнджа, Халка, Железного человека и других известных героев Marvel. По данным издания TMZ, Ли в течение нескольких лет страдал серьезными заболеваниями.

Летом прошло года умерла супруга Стэна Ли, бывшая модель и актриса Джоан Ли. Их брак длился 70 лет.