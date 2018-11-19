Пока вы спали: Кишинев засыпает снегом, а в Доминикане нелепо погибли молодожены

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Тот, кто проснулся сегодня рано, увидел: в Кишиневе - настоящий снегопад!

© Sputnik / Юрий Шестопалов Синоптики изменили прогноз: предупреждение для всей Молдовы

Государственная гидрометеорологическая служба страны объявила "желтый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Предупреждение будет действовать на всей территории страны 19 ноября.

"В понедельник ожидаются сильные осадки (7-15 л/м2), преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, местами гололед, на дорогах гололедица и снежные заносы", - сообщили в Госгидрометео.

Смертельное ДТП в Доминикане

Молодожены из России Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова погибли в ДТП в Доминикане, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что трагедия произошла близ Санто-Доминго еще в ночь на 16 ноября: родственники погибших намерены вернуть их тела, на это ведется сбор средств.

© Sputnik / Miroslav Rotari Приднестровцам прочли лекцию Школы инновационной журналистки в Кишиневе

Причиной аварии стала неисправность тормозов авто, взятого напрокат. Женщина погибла на месте, ее супруга довезли до больницы, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

Макрон призвал Европу противостоять угрозе со стороны крупных держав

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Бундестаге, заявил, что страны Европы должны быть сильными, чтобы противостоять угрозе крупных держав и не допустить "погружения мира в хаос".

"Европа и входящий в нее союз Франции и Германии обязаны внести свой вклад, чтобы не допустить погружения мира в хаос, а идти по мирному пути. Именно поэтому Европа должна быть более сильной и более независимой", — заявил Макрон в немецком парламенте в рамках визита в Германию, пишет РИА Новости.