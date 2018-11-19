Путин и Эрдоган открыли морской участок "Турецкого потока"

Морской участок "Турецкого потока" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы (Краснодарский край) по дну Черного моря до побережья Турции.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии, посвященной завершению строительства морской части газопровода "Турецкий поток" (TurkStream)в Стамбуле.

Выступая в Стамбуле, президент России заявил, что трубопровод показал эффективность взаимодействия между Россией и Турцией в решении самых сложных амбициозных проектов, отмечает Sputniknews.

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Путин и Эрдоган следили за процессом в режиме телемоста, который связал стамбульский конгресс-центр "Люфти Кирдар" с крупнейшим в мире судном-трубоукладчиком Pioneering Spirit, на борту которого находится руководство "Газпрома".

После официальной части лидеры двух стран обсудят темы, касающиеся развития российско-турецких отношений, а также текущие региональные и международные вопросы.

Что такое "Турецкий поток"

"Турецкий поток" - новый экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Мощность первой и второй ниток "Турецкого потока" составит по 15,75 миллиарда кубических метров каждая.

Морской участок "Турецкого потока" проходит от компрессорной станции "Русская" в районе Анапы (Краснодарский край) по дну Черного моря до побережья Турции. Протяженность – более 900 километров. Точка выхода на сушу – район населенного пункта Кыйыкей. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами.

Точкой сдачи газа для турецких потребителей определен Люлебургаз, для европейских – участок турецко-греческой границы в местности Ипсала. Протяженность турецкого сухопутного участка газопровода составит 180 километров.