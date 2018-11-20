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Женщины, архивное фото

Пока вы спали: раскрыта сила российских женщин, а Instagram объявил войну ботам

© Sputnik / Ilya Pitalev
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Самое интересное за ночь (123)
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События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Социальная сеть Instagram будет бороться с лайками, комментариями и подписчиками, которые были добавлены автоматически с помощью сторонних приложений, говорится на сайте компании.

"Начиная с сегодняшнего дня, мы начнем удалять ненастоящие лайки, подписки и комментарии с аккаунтов, которые используют сторонние приложения для повышения популярности", — говорится в заявлении.

Сообщается, что компания создала технологию, которая позволяет обнаруживать аккаунты, пользующиеся подобными сервисами, и удалять их автоматическую активность. При этом отмечается, что пользователи соцсети будут получать уведомления об удалении автоматически полученных лайков, комментариев и подписчиков.

Доллары, архивное фото
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Представители компании сообщили, что использование приложений для повышения популярности аккаунтов не является безопасным, так как, используя их, пользователи предоставляют доступ к собственной учетной записи. В соответствии с новыми правилами, для предотвращения вредоносной активности, пользователям предложат сменить пароль своего аккаунта.

Жертвами стрельбы в больнице в Чикаго стали четыре человека

Четыре человека погибли в результате стрельбы в больнице города Чикаго во вторник, среди жертв — сам стрелявший, сообщили в офисе судебной экспертизы округа Кук.

Ранее сообщалось о трех погибших, в том числе полицейском. Еще одной жертвой стал врач из отделения реанимации.

Архипелаг Земля Франца-Иосифа, архивное фото.
© Sputnik / Илья Тимин
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Подозреваемый поссорился на парковке со своей бывшей невестой, которая работала в больнице. Он выстрелил в нее, потом направился в здание больницы, где открыл стрельбу по людям.

Немецкий журнал рассказал о "силе" российских женщин

Более здоровый образ жизни, целеустремленность и сила духа российских женщин позволяют прийти к выводу, что именно они представляют собой "сильный пол" в России, об этом говорится в редакционной статье в немецком журнале Eurasisches Mаgazin.

Как пишут авторы статьи, женщина в России вынуждена быть сильной, однако точки зрения на этот вопрос различаются. По их мнению, понятно лишь то, что условия жизни в России сложны.

Российские мужчины, как полагает издание, падают духом и ищут утешение в алкоголе и табаке, в то время как женщины борются за свой успех. А присущий россиянкам здоровый образ жизни позволяет им быть сильными, считают авторы статьи.

Работа детского сада, архивное фото.
© Sputnik / Михаил Мордасов
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При этом женщинам в России всегда удавалось успешно совмещать работу и быт, полагает журнал. Кроме того, они соблюдают традиции и дорожат семейными ценностями, борются за свои права, а также упорно отстаивают все, что важно для семьи, что также делает их такими сильными личностями.

Безусловно, российские женщины не всегда с блеском устраняют любые жизненные неприятности. Однако следует признать, что тенденция очевидна: россиянки бьются стойко и решают проблемы с полной самоотдачей, заключает Eurasisches Mаgazin.

 

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Самое интересное за ночь (123)

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