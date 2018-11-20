Названы лучшие места для приключений в 2019 году

Эксперты составили список из десяти стран, поездки в которые позволят поучаствовать в самых ярких приключениях в 2019 году.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Первое место заняла Япония благодаря запланированным Кубку мира по регби, а затем, в 2020 году, Летней Олимпиаде, пишет РИА Новости.

На втором месте расположился Узбекистан, который смягчил требования для въезда для иностранных туристов. Замкнул тройку Сенегал, где построили новый аэропорт недалеко от Дакара и надеются таким образом стимулировать рост турпотока.

© Sputnik / В. Гаспарянц В Молдове открылся новый туристический маршрут

В пятерку вошли Тайвань, продвигающий себя как направления для гастротуризма, а также северная провинция Шри-Ланки, надеющаяся по уровню туристического интереса сравняться с остальной территорией острова.

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Далее расположились Иордания, Исландия, Эфиопия. Замкнули десятку Италия, где в этом году будут отмечать 500-летие со дня смерти художника Леонардо да Винчи, и Патагония, где можно будет наблюдать солнечное затмение в июле 2019 года.