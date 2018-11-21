07:52 21 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.12
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.62
Поиск
Срочно:
Аэропорт Шереметьево

Пока вы спали: ЧП в аэропорту Москвы, свадьба Алибасова и поражение сборной России

© Sputnik / Grigoriy Sysoev
В мире
Получить короткую ссылку
245 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево, запись опубликован на странице СК в Twitter.

Сотрудник, ведущий съемку, говорит, что вдоль полосы найдены фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от кроссовка, пишет РИА Новости.

На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево после взлета пассажирского Boeing, направлявшегося в Афины, найдено тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара об стойку шасси.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Названы страны с самым высоким риском гибели при стихийном бедствии

Специалисты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft составили мировой рейтинг стран, который показывает, в какой части планеты наиболее высок риск гибели от природных катаклизмов, об этом сообщает журнал Der Spiegel, которого цитирует РИА Новости.

Пожар в Калифорнии, пламенный апокалипсис - видео.
© Facebook/Karolina Protsenko
Молись и не плачь: мать с дочкой чудом выбрались из пекла в Калифорнии - видео

Исследователи под руководством профессора Катрин Радтке из Рурского университета (Германия) проанализировали данные 171 страны с точки зрения статистики природных катастроф, а также уровня подготовленности местных властей к подобным катаклизмам.

Наиболее опасными местами на Земле оказались тихоокеанские острова Вануату и Тонга, где риск гибели в случае стихийного бедствия очень высок. При этом особую опасность для этого региона представляют землетрясения, цунами и ураганы. Аналогичная ситуация наблюдается с Филиппинами, где также высок риск оползней и извержений вулканов.

В категорию риска также попали страны Центральной Америки, Западной и Центральной Африки, а также Юго-Восточная Азия.

Россия, согласно рейтингу, оказалась в категории с низким уровнем опасности.

Нос.
© Sputnik / Христофоров
Стало известно, как определить человека, который постоянно врет

По результатам анализа наиболее безопасными странами с точки зрения риска возникновения природных катаклизмов оказались Катар, Мальта и Саудовская Аравия.

Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

Музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом сообщил портал "Вечерняя Москва".

Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы.

Для супругов данный брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз. Романтические отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начались еще в 1995 году и продлились три года, после чего они расстались, пишет издание.

Информацию о заключении брака между 71-летним музыкантом и 80-летней актрисой телеканалу РЕН ТВ подтвердила помощница Алибасова, отмечает РИА Новости.

Телевидение
© Fotolia / Karelin Dmitriy
Какой сегодня праздник: 21 ноября

Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций

Сборная России по футболу проиграла команде Швеции и не сумела выйти в высший дивизион (лигу) А нового турнира УЕФА - Лиги наций, пишет Р-Спорт.

Встреча группы 2 лиги В, состоявшаяся в Стокгольме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Виктор Линделеф (41-я минута) и Маркус Берг (72).

Сборные Швеции и России набрали по семь очков, однако команда Станислава Черчесова заняла второе место в группе, уступив шведам по дополнительным показателям (результаты личных встреч). Шведская команда добилась повышения в классе, в следующем розыгрыше Лиги наций она выступит в лиге А. Россияне остались в лиге В, сборная Турции (3 очка) стала последней и опустилась в лигу С.

По теме

Аналитик: для чего мировые центробанки скупают золото
Трагедия в Румынии - тело погибшей гражданки Молдовы доставят на родину
Спикер парламента Молдовы рассказал, чем запомнился глава Нацбанка страны
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Марк Цукерберг
    Вызвали на ковер

    Политики из восьми стран, включая Латвию, призвали основателя Facebook Марка Цукерберга дать показания о "фальшивых новостях" и украденных данных пользователей.

  • Даля Грибаускайте с главой ВТО Роберту Карвалью ди Азеведу
    "Беззащитная" Литва

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала ВТО защитить производителей республики от ценовой политики России в энергетическом секторе

  • Андрес Анвельт
    Я ухожу!

    Министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт рассказал о проблемах со здоровьем и объявил об отставке со своего поста.

  • Певица Лолита Милявская
    Виновато давление

    Стало известно, что случилось с российской певицей Лолитой Милявской, и почему она не смогла завершить сольный концерт в Могилеве.

  • Купюры грузинской валюты - лари различного номинала
    Что вы знаете о лари?

    Sputnik рассказывает о создании грузинской национальной валюты, где ее печатают, и во сколько обходится государственной казне ее изготовление.

  • Источник в Кындыг
    Вода, кругом вода

    В Абхазии насчитывается несколько десятков термальных источников. Почему пока только некоторые из них доступны для посещения?

  • Тойво Клаар
    Давайте говорить!

    Сопредседатель женевских дискуссий по безопасности в Закавказье от ЕС заявил о необходимости продолжения диалога на границе Южной Осетии и Грузии.

  • Марк Цукерберг
    Вызвали на ковер

    Политики из восьми стран, включая Латвию, призвали основателя Facebook Марка Цукерберга дать показания о "фальшивых новостях" и украденных данных пользователей.

  • Даля Грибаускайте с главой ВТО Роберту Карвалью ди Азеведу
    "Беззащитная" Литва

    Президент Литвы Даля Грибаускайте призвала ВТО защитить производителей республики от ценовой политики России в энергетическом секторе

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций
Матч между Молдовой и Люксембургом в Лиге Наций: как это было
В Школе инновационной журналистики Sputnik разобрали работу военкоров
В агентстве Sputnik учили журналистов работать в непростых условиях
Как выйти из заноса
Как выйти из заноса - советы водителям

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.