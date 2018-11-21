Пока вы спали: ЧП в аэропорту Москвы, свадьба Алибасова и поражение сборной России

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево, запись опубликован на странице СК в Twitter.

Сотрудник, ведущий съемку, говорит, что вдоль полосы найдены фрагменты тела, а также пух от куртки и шнурок от кроссовка, пишет РИА Новости.

Выясняются обстоятельства происшествия в аэропорту Шереметьево.



По предварительным данным, сегодня около 20.10 при взлете самолета Боинг 737 «Шереметьево-Афины» одной из стоек шасси смертельно травмирован 25-летний мужчина.



На месте работают следователи и криминалисты СКР pic.twitter.com/qsH006sKPN — Следственный комитет (@sledcom_rf) 20 ноября 2018 г.

На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево после взлета пассажирского Boeing, направлявшегося в Афины, найдено тело 25-летнего мужчины, который получил смертельную травму от удара об стойку шасси.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Названы страны с самым высоким риском гибели при стихийном бедствии

Специалисты немецкого общества Bündnis Entwicklung Hilft составили мировой рейтинг стран, который показывает, в какой части планеты наиболее высок риск гибели от природных катаклизмов, об этом сообщает журнал Der Spiegel, которого цитирует РИА Новости.

Исследователи под руководством профессора Катрин Радтке из Рурского университета (Германия) проанализировали данные 171 страны с точки зрения статистики природных катастроф, а также уровня подготовленности местных властей к подобным катаклизмам.

Наиболее опасными местами на Земле оказались тихоокеанские острова Вануату и Тонга, где риск гибели в случае стихийного бедствия очень высок. При этом особую опасность для этого региона представляют землетрясения, цунами и ураганы. Аналогичная ситуация наблюдается с Филиппинами, где также высок риск оползней и извержений вулканов.

В категорию риска также попали страны Центральной Америки, Западной и Центральной Африки, а также Юго-Восточная Азия.

Россия, согласно рейтингу, оказалась в категории с низким уровнем опасности.

По результатам анализа наиболее безопасными странами с точки зрения риска возникновения природных катаклизмов оказались Катар, Мальта и Саудовская Аравия.

Алибасов женился на Лидии Федосеевой-Шукшиной

Музыкант и продюсер Бари Алибасов женился на актрисе Лидии Федосеевой-Шукшиной, об этом сообщил портал "Вечерняя Москва".

Церемония прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы.

Для супругов данный брак не первый: музыкант ранее был женат пять раз, актриса была замужем шесть раз. Романтические отношения между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной начались еще в 1995 году и продлились три года, после чего они расстались, пишет издание.

Информацию о заключении брака между 71-летним музыкантом и 80-летней актрисой телеканалу РЕН ТВ подтвердила помощница Алибасова, отмечает РИА Новости.

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Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций

Сборная России по футболу проиграла команде Швеции и не сумела выйти в высший дивизион (лигу) А нового турнира УЕФА - Лиги наций, пишет Р-Спорт.

Встреча группы 2 лиги В, состоявшаяся в Стокгольме, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голы забили Виктор Линделеф (41-я минута) и Маркус Берг (72).

Сборные Швеции и России набрали по семь очков, однако команда Станислава Черчесова заняла второе место в группе, уступив шведам по дополнительным показателям (результаты личных встреч). Шведская команда добилась повышения в классе, в следующем розыгрыше Лиги наций она выступит в лиге А. Россияне остались в лиге В, сборная Турции (3 очка) стала последней и опустилась в лигу С.