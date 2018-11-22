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Пока все спали: умер начальник ГРУ, Рогозин дал оценку "Роскосмосу"

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. В среду на 63-м году жизни скончался начальник Главного управления Генштаба (ГРУ) Игорь Коробов. Об этом сообщило Минобороны, сообщает РИА Новости.

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Как отметили в военном ведомстве, он умер после тяжелой и продолжительной болезни.

В Минобороны выразили соболезнования родным и близким покойного.

Рогозин рассказал об устаревшем оборудовании на предприятиях "Роскосмоса"

Почти все производственное оборудование предприятий "Роскосмоса" устарело, заявил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Несмотря на то, что производственные фонды "Роскосмоса" сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, это вопрос только денег, станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много.

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"Роскосмос" точно поднимется даже при этом соотношении средств", — подчеркнул Рогозин.

Журналист рассказал, как в НАТО кодифицировали ракету "Буревестник"

Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" получила кодовое обозначение по классификации НАТО. Об этом сообщил в Twitter журналист The Diplomat Анкит Панда со ссылкой на источник.

"Обновление от источника: российская крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" имеет обозначение НАТО SSC-X-9 Skyfall (аналога в русском языке нет, примерно можно перевести как "падение небес". — Прим. ред.)", — говорится в записи, сообщает РИА Новости.

Сборная России проиграла Швеции в матче Лиги наций

 Сборная России по футболу проиграла команде Швеции и не сумела выйти в высший дивизион (лигу А) нового турнира УЕФА — Лиги наций.

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Встреча группы 2 лиги В прошла в Стокгольме. Она завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Виктор Линделеф (41-я минута) и Маркус Берг (72-я), пишет Р-Спорт.

Обе сборные набрали по семь очков, однако команда Станислава Черчесова заняла второе место в группе, уступив шведам по дополнительным показателям (результаты личных встреч).

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