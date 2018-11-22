Граница на замке: для кого Трамп хочет закрыть американский кордон

Глава Белого Дома подчеркнул, что может быть принято решение о полном закрытии границы США с этой страной.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой из-за ситуации с нелегальной иммиграцией, сообщило РИА Новости.

"Если мы обнаружим, что дело дошло до определенного уровня, когда мы потеряем контроль, мы закроем въезд в нашу страну на какое-то время. Это продлится до тех пор пока мы не сможем вернуть (границу - ред.) под контроль", — сказал Трамп журналистам во Флориде, где он проводит праздник Дня Благодарения.

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"Всю границу. Мексика не сможет отправлять автомобили в США", — добавил Трамп.

С аналогичным заявлением глава Белого дома выступил и ранее, 18 октября. Тогда Трамп в споем спиче был не менее категоричен. Он сказал, что закроет южную границу США с Мексикой, если в Штаты не уменьшится поток мигрантов из таких стран Центральной Америки, как Гватемала, Гондурас и Сальвадор.

"Лидеры этих стран почти ничего не делают, чтобы остановить от проникновения в США через Мексику этого огромного потока людей, в том числе многих преступников. Я должен самым серьезным образом попросить Мексику остановить этот натиск, и если у них не получится это сделать, то я должен обратиться к ВС США и закрыть нашу южную границу", - заявлял Трамп в октябре.

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В ноябре кризисная ситуация с мигрантами на мексиканско-американской границе привела к тому, что руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли подписал постановление, разрешающее военнослужащим США, находящимся на кордоне с Мексикой, применять силу и защищать сотрудников таможенной службы от возможных нападений со стороны мигрантов.