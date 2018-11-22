Угол наклона: Пизанская башня начала выпрямляться

Ученые пришли к выводу, что знаменитый памятник архитектуры будто "помолодел" на два века.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Пизанская башня за последние 17 лет выпрямилась на четыре сантиметра, рассказала РИА Новости представитель комплекса памятников на площади Чудес в Пизе Матильде Меуччи. Она отметила, что угол наклона колокольни продолжает сокращаться.

"У нас есть группа исследователей, которая наблюдает за состоянием башни. По итогам 20 лет их работы они установили, что она становится все более устойчивой", — сказала она.

"Теперь она будто помолодела на два века", — добавляет итальянский профессор Сальваторе Сеттиса, слова которого приводит газета Corriere della Sera.

Пизанская башня — колокольня католического собора Duomo Santa Maria Assunta в Италии. Мировую известность она получила благодаря необычному положению. Башня накренилась при строительстве, позже градус ее наклона постепенно увеличивался, пока его не стабилизировали. Из-за опасности падения памятник архитектуры пришлось выпрямлять: этот процесс завершили в 2001 году.