Три корабля ВМС Украины нарушили границу и движутся к Керченскому проливу

Три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ.

КИШИНЕВ, 25 ноя — Sputnik. Три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и движутся из Черного моря к Керченскому проливу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ.

"Сегодня утром около 07.00 по московскому времени три корабля Военно-морских сил Украины в нарушение статей 19 и 21 Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, пересекли государственную границу Российской Федерации, неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.

Военные корабли Украины движутся к Керченскому проливу из Черного моря, уточнили в погрануправлении.

"Украинские военные корабли продолжают движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, в соответствии с графиком движения и расстановки судов, утверждённым капитаном российского морского порта", - сообщили в ведомстве.

На данный момент заявки на проход кораблей в Керченском проливе не поданы, в график прохода корабли не включены, сообщили российские пограничники. Корабли опасно маневрируют, не подчиняются законным требованиям российских властей, отметили в ведомстве. Пограничной службой ФСБ России принимаются все меры к обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива, говорится в сообщении.