Туск: страны ЕС одобрили соглашение по Brexit

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что государства, остающиеся в Евросоюзе, одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Остающиеся в Евросоюзе государства одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), говорится в Twitter главы Евросовета Дональда Туска.

"Лидеры 27 стран ЕС одобрили соглашение об отделении и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного королевства", - говорится в сообщении.

Ранее главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье рассказали о будущих отношениях с Великобританией. По его словам, ЕС и Лондон останутся друзьями.

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Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что Британия продолжит играть важную роль для организации.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях Brexit продолжаются с лета прошлого года.