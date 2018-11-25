14:06 25 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Дональд Туск

Туск: страны ЕС одобрили соглашение по Brexit

© AP Photo / Alessandra Tarantino
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (57)
10510

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что государства, остающиеся в Евросоюзе, одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Остающиеся в Евросоюзе государства одобрили проекты договоренностей о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), говорится в Twitter главы Евросовета Дональда Туска.

"Лидеры 27 стран ЕС одобрили соглашение об отделении и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС и Соединенного королевства", - говорится в сообщении. 

Brexit
CC0 / Pixabay / TheDigitalArtist
Мнение: Лондон и Евросоюз, готовя Brexit, переходят к новому "квесту"

Ранее главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишель Барнье рассказали о будущих отношениях с Великобританией. По его словам, ЕС и Лондон останутся друзьями.

Запасаемся попкорном: конфликт каких стран может развалить Евросоюз>>>

Президент Франции Эммануэль Макрон также отметил, что Британия продолжит играть важную роль для организации.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях Brexit продолжаются с лета прошлого года.

Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (57)
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Дом Стенбока
    Правительственный кризис

    Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.

  • Арсен Алборов
    Мечты сбываются

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Спортивное купе Aston Martin DB11 на выставке Редкие автомобили в ЦДХ.
Такая машина есть не у каждого - в Москве прошла выставка редких авто
Как рыба охотится на птицу – невероятное видео
Это поразительно: опубликовано видео того, как рыба охотится на птицу
Корь
Корь в Молдове: как не подхватить заразу

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться