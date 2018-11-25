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Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу

Пересечение кораблями ВМС Украины российской границы - детали и подробности

© Sputnik / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
В мире
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Три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу России и движутся в сторону Керченского пролива, сообщила пресс-служба крымского погрануправления ФСБ.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Три корабля ВМС Украины зашли в закрытую акваторию около 7:00 утра. Было нарушено две статьи Конвенции ООН по морскому праву, согласно которым прибрежное государство отвечает за безопасность в морском пространстве, сообщает РИА Новости.

А была ли заявка?

В Керчи разрешено движение и стоянка судов в соответствии с графиком, утвержденным капитаном российского морского порта.

Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу
© Sputnik / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу

Киев не подавал заявок на проход кораблей в Керченском проливе, суда не включены в график прохода. Корабли опасно маневрируют и не подчиняются законным требованиям российских властей.

Погранслужба делает все возможное, чтобы пресечь незаконные действия кораблей.

Какова позиция Украины

На Украине прокомментировали проход кораблей. По утверждению ВМС, два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир двигались из порта Одессы в гавань Мариуполя.

"Российские пограничные корабли — катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", "Мангуст", МПК "Суздалец" осуществили откровенно агрессивные действия. Пограничный корабль "Дон" совершил таран нашего рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот", — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу
© Sputnik / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу

Украина утверждает, что объявила заранее о намерении осуществить переход в соответствии с международными нормами для безопасности судоходства.

Что говорят в Крыму: "Киев получит по зубам"

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс пообещал, что действия трех кораблей ВМС Украины не останутся без ответа.

"У России достаточно сил, чтобы отрезвить этих зарвавшихся деятелей. Будут приняты соответствующие меры, чтобы не позволить этим деятелям впредь считать, что им все дозволено, так как их поддерживает США и европейские страны", — сказал Фикс.

По его словам, киевские власти должны строго соблюдать российские законы и международные нормы судоходства у берегов Крыма и в Керченском проливе.

"Я думаю, что они получат по зубам, и на этом все закончится. Никто не позволит играть с Россией", — подчеркнул Фикс.

Ситуация в Азовском море: когда накалилась обстановка 

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Сейчас Киев хочет продать судно на аукционе. В августе в порту Херсона был арестован российский танкер "Механик Погодин".

Москва расценила действия киевских властей "морским терроризмом" и в ответ усилила пограничный досмотр в своей части Азовского моря. Тогда Госпогранслужба Украины обвинила Москву в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Пограничное управление ФСБ по Крыму в свою очередь заявляло, что проводимые проверки полностью соответствуют международному морскому праву и что в ведомстве не получали претензий от судовладельцев. В МИД Украины также признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

 

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