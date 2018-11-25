Три судна ВМС Украины возвращаются в Бердянск

Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс.

КИШИНЕВ, 25 ноя - Sputnik. Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск, сообщает РИА Новости.

"Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск", - говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Позже в ФСБ России сообщили, что еще два корабля - бронированные артиллерийские суда класса "Гюрза" ВМС Украины - на предельной скорости следуют из Бердянска в направлении Керченского пролива.

Три корабля ВМС Украины нарушили границу>>>

ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ. При этом Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.