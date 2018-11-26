В ФСБ сообщили о задержании трех кораблей ВМС Украины, нарушивших границу

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", нарушившие границу с РФ, задержаны, при этом применялось оружие, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19.00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

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Как отметили в ЦОС, "на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование".

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"С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет", - отмечается в сообщении ФСБ.

По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.

"Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода", - подчеркнули в ЦОС.

© Sputnik / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым Пересечение кораблями ВМС Украины российской границы - детали и подробности

Пресс-служба крымского погрануправления ФСБ ранее заявила, что три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву пересекли государственную границу РФ, вошли во временно закрытую российскую акваторию и движутся из Черного моря к Керченскому проливу. Позже в ФСБ России сообщили, что еще два корабля - бронированные артиллерийские суда класса "Гюрза" ВМС Украины - на предельной скорости следуют из Бердянска в направлении Керченского пролива.

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ФСБ России принимает все необходимые меры для пресечения этой преднамеренной провокации, сообщил Центр общественных связей ФСБ. При этом Керченский пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.