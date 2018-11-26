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Президент Украины Петр Порошенко (слева) на совещании с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Турчиновым в Киеве.

СНБО Украины объявил о введении военноего положения в стране

Пресс-служба президента Украины
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Соответствующее решение еще должна утвердить Верховная рада.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что СНБО проголосовал за введение военного положения на территории страны на 60 суток.

Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу
© Sputnik / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
В ФСБ сообщили о задержании трех кораблей ВМС Украины, нарушивших границу

Соответствующее решение еще должна утвердить Верховная рада. Заседание украинского парламента, назначено на 16.00 (17.00 мск), передает РИА Новости.

"Предложить президенту Украины ввести военное положение на Украине сроком на 60 суток, прошу поддержать предложение", - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании совета.

Президент Украины Порошенко в свою очередь заявил, возможное введение военного положения в стране не означает отказ Киева от политико-дипломатического урегулирования "освобождения украинской территории".

"У нас есть намерения продолжать придерживаться всех международных обязательств, включительно с минскими соглашениями", — заявил Порошенко.

Также президент заверил, что решение не ограничит прав и свобод граждан. Он добавил, что введение военного положения не означает немедленной мобилизации, при этом будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

"Должны в кратчайшие сроки провести все меры, чтобы защитить государство", — сказал Порошенко.

В понедельник Порошенко намерен провести переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и лидерами ряда государств.

Провокация украинских ВМС

В воскресенье утром корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву нарушили госграницу России. Установленный порядок прохождения военных кораблей через российское территориальное море и по Керчь-Еникальскому каналу они не соблюдали.

Три корабля ВМС Украины пересекли российскую границу
© Sputnik / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым
Три судна ВМС Украины возвращаются в Бердянск

После этого, в 19.00, как сообщила ФСБ, они в очередной раз попытались совершить незаконные действия. Украинские суда на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы и Черноморского флота о немедленной остановке не реагировали и совершали опасное маневрирование.

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применили оружие. Все три судна ВМС Украины задержали в российских территориальных водах. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, это произошло в точке с координатами 44 градуса северной широты и 23 градуса восточной долготы, примерно в 20 километрах от российского побережья и примерно в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.

В ходе инцидента легко ранены трое украинских военных, им оказана медицинская помощь, угрозы их жизни нет, заявили в ФСБ. По факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

Керченский пролив, который соединяет Черное и Азовское моря, в воскресенье закрыли для прохода гражданских судов в целях безопасности.

Обстановка в Азовском море

Ситуация в Азовском море обострилась на фоне задержания украинскими властями траулера "Норд", с десятью россиянами на борту. Спустя несколько месяцев в порту Херсона арестовали российский танкер "Механик Погодин".

Россия назвала действия Украины "морским терроризмом". Российские пограничники усилили досмотр в своей части Азовского моря. Комментируя ответные действия Москвы, Киев выдвинул обвинение в "жесткой политике задержания судов".

Погранслужба ФСБ России подчеркивала, что проверки полностью соответствуют международному морскому праву. При этом и в украинском МИД согласились, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

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