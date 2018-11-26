Пока вы спали: ситуация в Керченском проливе и землетрясение в Иране

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КИШИНЕВ, 26 ноя — Sputnik. Три украинских корабля, задержанные в Черном море за незаконное пересечение российской границы, доставят в порт Керчи, сообщил сотрудник пограничного управления ФСБ России по Крыму Антон Лозовой.

"Все три судна задержаны. Доставляются в порт Керчь", - сказал Лозовой, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное пересечение государственной границы).

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"Троим легкораненым украинским военнослужащим оказана медицинская помощь", - добавил Лозовой.

ФСБ России ранее заявило, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасное маневрировали, они были задержаны.

Ночной инцидент у посольства России в Киеве

Посольство России в Киеве забросали дымовыми шашками и файерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

© Sputnik / Natalia Seliverstova В ФСБ заявили об имеющихся доказательствах провокации Киева в Черном море

На месте ночью работали правоохранители.

Москва запросила срочную встречу членов Совета безопасности ООН

Россия запросила срочную встречу членов Совета безопасности ООН на 11 утра понедельника (19.00 мск) по ситуации, сложившейся в Азовском море, сообщил заместитель постоянного представителя РФ во всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности", - сказал Полянский, которого цитирует РИА Новости. © Ruptly . Ситуация в Керченском проливе: кадры с места перекрытия пролива

Заседание предварительно назначено на 19.00 по московскому времени, добавил он.

Более 550 человек пострадали при землетрясении в Иране

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 550 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал Press TV.

Ранее сообщалось о 361 пострадавшем в трех городах - Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе.

Ранее Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в районе ирано-иракской границы. По данным сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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Эпицентр находился в 150 километрах к северо-востоку от Багдада и в 37 километрах от города Сере-Поле-Зохаб.

Снегопады в США

Более 1,6 тысячи рейсов отменены в аэропортах США из-за снежной бури. Больше всего - 770 рейсов - были отменены в международном аэропорту О'Хара в Чикаго, штат Иллинойс, 187 рейсов отменили в международном аэропорту Канзас-Сити, штат Миссури, 124 рейса - в международном аэропорту Чикаго Мидуэй в Чикаго. Более 15 тысяч рейсов задерживаются из-за непогоды.

Метеорологи ожидают от 15 до 25 сантиметров снега на Среднем Западе США, в некоторых штатах может выпасть до 30 сантиметров снега. В понедельник снежная буря сдвинется к северо-востоку страны.