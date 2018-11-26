Украина привела свою армию в полную боеготовность

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Армия Украины приведена в состояние полной боевой готовности, сообщает РИА Новости. Пресс-служба президента Украины СНБО Украины объявил о введении военноего положения в стране

Такое решение было принято на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении военного положения.

Кроме того, в полную боевую готовность привели Службу безопасности Украины.

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При этом эксперты считают, что введение Киевом военного положения бессмысленно с точки зрения боевого потенциала.

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил, что армия Украины - это армия устаревшего типа, а о флоте и говорить нечего, заявил в понедельник

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"С точки зрения военного потенциала введение военного положения практически ничего не даст, потому что потенциал определяется не мобилизационными возможностями Украины, а оргштатной структурой вооруженных сил, системами вооружений, подготовкой штабов и так далее. И в этом смысле военное положение ничего не меняет. Украинская армия остается армией устаревшего типа, с небольшим наступательным потенциалом, а о флоте можно даже не говорить. Поэтому я думаю, что угрозы национальной безопасности России нет. Кроме того, я полагаю, что наступательная операция Украины на Донбассе не усилится", - сказал Мураховский, цитируемый РИА Новости.

По его мнению, причины попыток ввести военное положение лежат вовсе не в военной плоскости, а в политической.

"Думаю, что это делается для контроля и управления предвыборными процессами, потому что военное положение позволяет в широких масштабах регулировать деятельность политической партии, СМИ и даже коммерческих структур, а при необходимости продлевать полномочия президента до бесконечности", - сказал эксперт.

Он предположил, что для этого было принято решение провоцировать Россию на ответные действия путем дестабилизации ситуации в Керченском проливе. © Sputnik / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым В ФСБ сообщили о задержании трех кораблей ВМС Украины, нарушивших границу

"Ведь раньше, в сентябре, украинские суда без пыли и шума проходили через Керченский пролив, а сейчас было прямое вторжение в территориальные воды, игнорирование требований и правил прохода по проливу и фактически военная провокация", - пояснил Мураховский.

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.