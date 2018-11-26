12:16 26 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.15
  • RUB0.26
  • RON4.21
  • UAH0.62
Поиск
Дубай, архивное фото

Премьер-министр ОАЭ оплатил долги россиянки после смерти ее матери в Дубае

© Photo : Vyacheslav Pakhomov
В мире
Получить короткую ссылку
8910

После публикации RT эмир Дубая оплатил счета за лечение умершей россиянки.

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Шейх ОАЭ взял на себя все расходы на лечение и транспортировку тела домой умершей россиянки. Решение помочь Рашид аль Мактум принял после того, как увидел новость о горе россиянки на сайте RT Arabic. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Мы про это написали, на следующее утро нам сразу позвонили представители дубайского шейха и премьер-министра ОАЭ. В итоге шейх взял на себя абсолютно все расходы по счетам," - написала Симоньян в соцсетях.

Трагический случай произошел в ОАЭ в конце октября. Россиянка Наталья Попова отдыхала со взрослой дочерью и двумя внучками. Внезапно она почувствовала себя плохо. Ее отвезли в больницу, где врачи обнаружили разрыв аорты. Медики провели сложную операцию, добились стабилизации состояния, однако спасти пациентку не смогли. Через сутки женщина умерла от послеоперационных осложнений.

Дочери умершей, Анастасии Поповой, клиника выставила счет в 228 700 долларов. Медицинская страховка могла покрыть только медицинские услуги в размере €30 тыс. (2,2 миллионов рублей). Муж Анастасии Сергей привёз в Дубай около 100 тысяч дирхамов (1,8 миллионов рублей). Где достать оставшиеся 11 миллионов рублей семья не знала.

Найти такие деньги семья погибшей не смогла. Тогда на помощь пришел шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Он является премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая.

Руководитель сайта RT Arabic Мазен Юсеф на своей странице в Facebook поблагодарил шейха Мухаммеда бен Рашида. По его словам, "в такие дни понимаешь, что работаешь не напрасно".

По теме

Самые опасные страны для туризма
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

  • Дом Стенбока
    Правительственный кризис

    Если кабмин Эстонии не придет к консенсусу по Договору ООН о миграции, парламентская оппозиция может выразить вотум недоверия премьеру.

  • Арсен Алборов
    Мечты сбываются

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подарил квадроцикл мальчику из Знаурского района.

  • Колодец
    Все выпили

    Во многих регионах Латвии наблюдаются проблемы с питьевой водой: колодцы сельских жителей обмелели.

  • Департамент Миграции Литвы
    Почти законно

    Литовские бизнесмены разработали "серую" схему, по которой помогают иностранцам получить вид на жительство в республики.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Спортивное купе Aston Martin DB11 на выставке Редкие автомобили в ЦДХ.
Такая машина есть не у каждого - в Москве прошла выставка редких авто
Ситуация в Керченском проливе после провокации ВМС Украины.
Ситуация в Керченском проливе: кадры с места перекрытия пролива
Ядерное оружие – какое, где и сколько
Все, что нужно знать о ядерном оружии

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться