Премьер-министр ОАЭ оплатил долги россиянки после смерти ее матери в Дубае

КИШИНЕВ, 26 ноя – Sputnik. Шейх ОАЭ взял на себя все расходы на лечение и транспортировку тела домой умершей россиянки. Решение помочь Рашид аль Мактум принял после того, как увидел новость о горе россиянки на сайте RT Arabic. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

"Мы про это написали, на следующее утро нам сразу позвонили представители дубайского шейха и премьер-министра ОАЭ. В итоге шейх взял на себя абсолютно все расходы по счетам," - написала Симоньян в соцсетях.

Трагический случай произошел в ОАЭ в конце октября. Россиянка Наталья Попова отдыхала со взрослой дочерью и двумя внучками. Внезапно она почувствовала себя плохо. Ее отвезли в больницу, где врачи обнаружили разрыв аорты. Медики провели сложную операцию, добились стабилизации состояния, однако спасти пациентку не смогли. Через сутки женщина умерла от послеоперационных осложнений.

Дочери умершей, Анастасии Поповой, клиника выставила счет в 228 700 долларов. Медицинская страховка могла покрыть только медицинские услуги в размере €30 тыс. (2,2 миллионов рублей). Муж Анастасии Сергей привёз в Дубай около 100 тысяч дирхамов (1,8 миллионов рублей). Где достать оставшиеся 11 миллионов рублей семья не знала.

Найти такие деньги семья погибшей не смогла. Тогда на помощь пришел шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум. Он является премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая.

Руководитель сайта RT Arabic Мазен Юсеф на своей странице в Facebook поблагодарил шейха Мухаммеда бен Рашида. По его словам, "в такие дни понимаешь, что работаешь не напрасно".