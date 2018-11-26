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Дмитрий Песков

Песков: военное положение на Украине "попахивает" электоральными интригами

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В мире
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, сложившуюся после инцидента в Керченском проливе.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Решение о введении на Украине военного положения в преддверии выборов "попахивает" попыткой решить электоральные задачи, такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что делать это, размахивая флагом войны, неверно и опасно, сообщает РИА Новости.

"Безусловно, учитывая, скажем так, предвыборную ситуацию на Украине, подобное решение, конечно, "попахивает" электоральными интригами, и решать, конечно, какие-то электоральные задачи, размахивая флагом войны, неверно и опасно, с нашей точки зрения", - сказал Песков.

Как сказал Песков, ситуацию нужно анализировать, однако он отметил, что пока решение Радой не принято, соответствующее военное положение не введено.

Украинские военнослужащие на военной базе в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Пресс-секретарь российского лидера не стал отвечать на вопрос о том, может ли Россия пойти на военную мобилизацию.

"Я даже не знаю, что вам сказать", - сказал он.

ФСБ России ранее заявила, что корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.

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На фоне инцидента с нарушением российской границы украинскими кораблями Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины - за месяц до начала кампании по выборам президента Украины - принял решение ввести военное положение на территории страны на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада, которая соберется на внеочередное заседание для рассмотрения этого вопроса в понедельник в 17.00 мск. Порошенко заявил, что введение военного положения в стране не означает проведения немедленной мобилизации, будет проведена подготовка военнообязанных первой очереди.

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