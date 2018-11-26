Эксперт из России рассказал, как военное положение повлияет на граждан Украины

По мнению российского эксперта Богдана Безпалько, военное положение на Украине также предполагает, в случае продления, отмену выборов, то есть фактически консервацию системы власти тех персон, которые у нее находятся.

КИШИНЕВ, 26 ноя - Sputnik. Введение военного положения на Украине будет означать ограничение свобод граждан этой страны и возможность изъятия средств в пользу государства, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. Об этом сообщило РИА Новости.

"Военное положение, которое должен утвердить парламент и которое может быть введено сейчас на 60 дней, предполагает ряд возможных ущемлений прав и свобод граждан, ограничений, возможность изъятия собственности, транспортных средств, финансовых средств в пользу государства и армии", — сказал эксперт, не исключив возможность роста напряженности.

По мнению Безпалько, военное положение также предполагает, в случае продления, отмену выборов, то есть фактически консервацию системы власти тех персон, которые у нее находятся.

"Кроме того, под предлогом военного положения можно усилить изоляцию Украины от России. Можно запретить железнодорожные переезды, о чем много раз вслух мечтали украинские политики и праворадикалы. Можно в данной ситуации запретить автомобильные перевозки, с помощью которых в Россию въезжает большинство гостевых рабочих", — отметил Безпалько.

Так или иначе, добавил он, ничего хорошего для граждан Украины военное положение не несет — вместо нормализации жизни это будет означать еще большее завинчивание гаек, еще больший экономический гнет, поскольку под его предлогом можно изымать средства или замораживать депозиты в банках.

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По словам эксперта, в военной сфере положение дает возможность проводить мобилизацию или же готовиться к ней.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.