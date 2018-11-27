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Президент РФ Владимир Путин, архивное фото

Телефонный разговор: Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Тема:
Ситуация в Керченском проливе (18)
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудили ситуацию, которая сложилась после инцидента в Керченском проливе.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили опасный инцидент в Керченском проливе, передает РИА Новости.

Заседание Верховной рады Украины
Пресс-служба президента Украины
Рада одобрила военное положение на Украине

Сообщается, что стороны выразили серьезную озабоченность в связи с решением Киева ввести военное положение на Украине.

"Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории. Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

Кроме того, акцентировано, что украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски.

"Все это явно предпринято с учетом предвыборной кампании на Украине", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Путин выразил надежду, что Берлин окажет воздействие на украинские власти с тем, чтобы удержать их от дальнейших необдуманных шагов. Отмечено, что представители российской Пограничной службы будут готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались упомянутые события в районе Керченского пролива.

Россия приняла повышенные меры безопасности

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что, приняв во внимание угрозы Керченскому мосту, Москва предпринимала повышенные меры безопасности.

По ее словам, руководство Украины не может контролировать не только то, что происходит в чужих территориальных водах, но и на своей собственной территории, где "заправляют" радикалы и постоянно слышатся призывы к террористической деятельности как на территории Украины, так и за ее пределами. 

МИД РФ, архивное фото.
© Sputnik / Natalia Seliverstova
МИД РФ: провокация Киева может отвлечь внимание от проблем на самой Украине

"Именно поэтому российская сторона предпринимала повышенные меры безопасности, а особенно учитывая те призывы к уничтожению, подрыву и так далее, Керченского моста. Это не прихоть, это норма цивилизованного обращения в том числе к Украине", - сказала Захарова.

Она назвала инцидент в Черном море с кораблями ВМС Украины "трусливой провокацией", которая была совершена Киевом "чужими руками" - военными, которые "приносятся в жертву".

"Люди, которые были идеологами и стояли за отработкой этой провокации, только наживаются - и политически зарабатывают очки, и просто банально получают миллионы долларов, триллионы гривен - и на том, что происходит на юго-востоке Украины", - отметила она.

Корабли ВМС Украины нарушили российскую границу
© Ruptly .
Момент тарана корабля в Керченском проливе попал на видео

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

В понедельник Рада одобрила указ президента о введении военного положения в отдельных областях страны на 30 дней после инцидента в Черном море. Изначально президент предложил военное положение по всей Украине на 60 дней, позже — на 30 дней во избежание срыва президентских выборов 31 марта 2019 года. При голосовании в Раде Порошенко заявил, что не только предлагает ограничить срок, но и территории. Изначально указывался период военного положения с 26 ноября, потом — с 28 ноября.

Тема:
Ситуация в Керченском проливе (18)

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