Пока вы спали: Путин пообщался с Меркель, а король Малайзии женился на русской

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КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили опасный инцидент в Керченском проливе, передает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Дружинин Телефонный разговор: Путин и Меркель обсудили инцидент в Керченском проливе

Сообщается, что стороны выразили серьезную озабоченность в связи с решением Киева ввести военное положение на Украине.

"Обсуждался опасный инцидент, произошедший 25 ноября в Азово-Черноморской акватории. Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море РФ", - говорится в сообщении пресс-службы главы российского государства.

Выросло число пострадавших в землетрясении в Иране

Число пострадавших при землетрясении в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 780 человек, сообщает РИА Новости. Землетрясение повредило до 300 жилых домов.

Президент страны Хасан Роухани призвал власти провинции оказать немедленную помощь пострадавшим от землетрясения и мобилизовать все учреждения для оказания помощи.

© Fotolia / Petrovich12 Ждать ли в Румынии сильного землетрясения: что говорят сейсмологи

Ранее сообщалось о 716 пострадавших в трех городах — Гилянгарб, Касре-Ширин и Саре-Поле-Зохаб.

Кроме того, стало известно о гибели одного человека на территории Иракского Курдистана, еще 43 пострадали.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,3 произошло в воскресенье в районе ирано-иракской границы.

Свадьба короля Малайзии и "Мисс Москва — 2015"

Король Малайзии Мухаммад Пятый, султан Келантана женился на победительнице конкурса "Мисс Москва — 2015" россиянке Оксане Воеводиной.

CONGRATULATIONS YDPA SULTAN MUHAMMAD V , MENJUJUNG KASIH TUANKU ! pic.twitter.com/FGxal2kuBI — Nursafhia (@Nursafhia1) 23 ноября 2018 г.

Свадьба состоялась 22 ноября в подмосковной Барвихе.

Отмечается, что застолье проходило без алкоголя, а вся еда была халяльной.

Sembah Tahniah kepada SPB YDPA Sultan Muhammad V diatas pernikahan tuanku..



Rakyat bersyukur dan berbangga menerima Permaisuri Agong.



Daulat Tuanku pic.twitter.com/hCK8WO1CCu — Is Hamid (@su_is91) 24 ноября 2018 г.

Невеста вышла к публике в русском наряде, а ее жених — в малайзийской традиционной одежде.