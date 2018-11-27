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Открытие выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шанхае

В Шанхае представили работы победителей фотоконкурса Стенина

© Sputnik / Андрей Акимов
В мире
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Выставка работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина проходит в штаб-квартире Объединенной шанхайской медиагруппы (ОШМГ) в рамках международного турне по итогам этого творческого состязания: конкурс был организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Выставка работ лауреатов Международного фотоконкурса имени Андрея Стенина будет работать до 5 декабря, она представляет китайской аудитории почти 70 высококлассных работ молодых журналистов со всего мира, повествующих о глобальных социальных вопросах и простых человеческих историях.

Фотограф Тайсир Махди, победитель Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в номинации Спорт. Одиночные работы, на открытии выставки победителей конкурса в Шанхае
© Sputnik / Андрей Акимов
Выставка работ победителей и призеров конкурса им. Андрея Стенина в Шанхае

Среди экспонатов – серия работ российского фотографа Алены Кочетковой "Как я болела" – это документальный отчет о драматичной борьбе автора с раком, принесший ей Гран-при конкурса. Зрители по достоинству оценят наполненную глубоким смыслом фотосерию "Близнецы" Шивы Хадеми из Ирана, красочный кадр "Клюквенное сердце" белорусского мастера Сергея Гапона, трогательный портрет ненецкого мальчика посреди заснеженного пейзажа, сделанный Одидом Вагенштайном из Израиля, и множество других.

Член жюри Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина Чэнь Цивэй на открытии выставки победителей конкурса в Шанхае
© Sputnik / Андрей Акимов
Выставка работ победителей и призеров конкурса им. Андрея Стенина в Шанхае

Уже второй год профессиональное жюри партнера конкурса, Объединенной шанхайской медиагруппы, выбирает в качестве лауреата своей специальной премии работу о детях.  Яркий снимок Тайсира Махди из Ирака "Желание жить", на котором запечатлен в атаке юный футболист с ампутированной ногой, действительно не оставляет равнодушным. Этот кадр принес автору первое место в номинации "Спорт".

Фотоконкурс Стенина представил работы победителей в Шанхае
© Sputnik / Андрей Акимов
Выставка работ победителей и призеров конкурса им. Андрея Стенина в Шанхае

"Я был очень рад принять участие в столь значимом конкурсе для фотожурналистов, – отметил Тайсир Махди. – Полученные награды, в том числе специальная премия ОШМГ, вдохновляет меня на дальнейший профессиональный рост. Спасибо конкурсу имени Андрея Стенина за поддержку молодых фотографов".

В международном турне конкурса Стенина Шанхай стал четвертой остановкой, вслед за штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, Москвой и Кейптауном. Из крупнейшего мегаполиса мира выставка отправится на северо-восток Китая в город Вэйхай, оттуда в Бейрут, а затем – Мадрид и другие европейские столицы.

"Наши победители – молодые, но уже профессионалы, и я верю, что наш конкурс станет для них трамплином в профессии и в будущем откроет миру фотографии множество новых имен", – подчеркнул директор фотослужбы МИА "Россия сегодня" Александр Штоль. 

Директор объединенной дирекции фотоинформации МИА Россия сегодня Александр Штоль на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шанхае
© Sputnik / Андрей Акимов
Выставка работ победителей и призеров конкурса им. Андрея Стенина в Шанхае

Международными партнерами номинаций конкурса в 2018 году стали Международный комитет Красного Креста (МККК), Объединенная Шанхайская медиагруппа (ОШМГ) и Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ. 

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Теги:
конкурс, Андрей Стенин
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