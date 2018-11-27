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Радиопрограмма Sputnik удостоена престижной награды в Турции

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Программа Sputnik Turkiye "Послушайте и это" автора и ведущего Явуза Огхана стала лауреатом одной из самых престижных премий в области журналистики в стране ­- награды имени Седата Симави, учрежденной Ассоциацией журналистов Турции.

КИШИНЕВ, 27 ноя - Sputnik. Вечерняя программа "Послушайте и это" выходит по будням и посвящена политическим, экономическим и общественным проблемам Турции. Ее гостями регулярно становятся известные турецкие политики, журналисты, эксперты и аналитики. Передача отмечена многими профессиональными наградами, в том числе была признана лучшей радиопрограммой 2017 года по версии Общества современных журналистов Турции.

"Мы рады, что такие лежащие в основе нашей редакционной политики журналистские принципы, как достоверность и оперативность, высокое качество контента и предоставление возможности аудитории услышать альтернативные мнения, были по достоинству оценены Ассоциацией журналистов, несмотря на то, что Sputnik осуществляет свое вещание в Турции не так давно по сравнению с другими иностранными и тем более местными СМИ", — отметил Директор объединенной дирекции иновещания Sputnik Турал Керимов.

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Премия, носящая имя основателя Ассоциации журналистов Турции, вручается ежегодно на протяжении 42 лет. Дата и место проведения церемонии награждения лауреатов 2018 года будут объявлены позднее.

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