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Пожарник на месте ЧП

Пока все спали: землетрясение, взрыв и сбитые самолеты

CC0 / Pixabay / skeeze
В мире
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О событиях, произошедших в мире минувшей ночью, читайте в традиционном обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 28 ноя – Sputnik. По меньшей мере 22 человека погибли, еще 22 ранены в результате взрыва, случившегося рядом с химзаводом в городе Чжанцзякоу провинции Хэбэй на севере Китая. Информацию об этом подтвердили в администрации города. 

Пожар
CC0 / Pixabay / ernie
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Инцидент произошла в ночь насреду вблизи химзавода в районе Цяодун.

В результате пожара, который возник из-за взрыва, сгорели 38 грузовых автомобилей и 12 легковых.

Как сообщает издание Paper, ЧП произошло из-за детонации опасных химических веществ в одном из грузовиков около въезда на территорию завода. Причина взрыва до сих пор не установлена. На распространенных в интернете фотографиях и видеозаписях видно, что стоящие в ряд автомобили сгорели полностью, видны почерневшие стены зданий и заборы.

Подземные толчки

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в среду в Тихом океане на севере Японии к югу от острова Хоккайдо, на суше максимальная сила подземных толчков не превышала трех из семи баллов японской шкалы, сообщает центральное метеорологическое управление Японии. 

Сейсмограф в работе
© Fotolia / Petrovich12
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По его данным, эпицентр находился к востоку от берегов префектуры Аомори главного японского острова Хонсю. Угрозы цунами не возникло, информируют сейсмологи. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Медведь убил семью

Женщина и ее десятимесячная дочь погибли в Канаде в результате нападения медведя гризли.

По данным телеканала CBC, 37-летняя Валери Теорет и ее дочь были одни в домике на территории Юкон у озера Эйнарсон, где на них напал медведь.

"Похоже, что они вышли на прогулку, когда произошел инцидент", — приводит телеканал слова судебного следователя.

Муж женщины отсутствовал при нападении, когда он вернулся, то столкнулся с медведем, но ему удалось застрелить животное. Позже он обнаружил тела Теорет и их дочери.

ЧП в Австралии

Лесные пожары бушуют в австралийском штате Квинсленд, площадь пожара уже достигает 20 тысяч гектаров, сообщает портал 9news. 

© Photo: Instagram account of Gerard Butler
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По данным портала, пожар находится на уровне чрезвычайной ситуации. Власти заявляют, что больше не могут гарантировать безопасность жителей, которые решили не эвакуироваться. Отмечается, что из некоторых районов уже невозможно провести эвакуацию.

Тем, кто вынужден теперь оставаться на месте, советуют надеть защитную одежду, избегать обезвоживания, положить под окна и двери мокрые полотенца и укрыться в местах, откуда есть много выходов.

Полиция предупреждает о возможном образовании огненных штормов из-за сильного ветра, от которых будет невозможно спастись.

Самолеты наркоторговцев сбиты

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что за две недели были сбиты сразу четыре самолета наркоторговцев из Колумбии, пишет РИА Новости

Curtea de apel апелляционная палата
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В течение этих 15 дней были сбиты четыре самолета колумбийского наркотрафика, которые намеревались бороздить венесуэльское небо, но встретились с боливарианскими ВВС", — заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

По его словам, эти действия ВВС Венесуэлы свидетельствуют о работе, ведущейся национальным правительством по борьбе с незаконными силами на территории Венесуэлы.

Еще в 2013 году Мадуро заявил, что утверждена законодательная норма, позволяющая сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией Венесуэлы. Предложение о разработке этого законопроекта было сделано еще президентом Уго Чавесом, затем парламент Венесуэлы одобрил этот документ.

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