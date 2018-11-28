Монахи в недоумении - в Киево-Печерской лавре начали описывать имущество

Что происходит в одной из святынь православия, и почему там началась стихийная инвентаризация?

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Вечером на территорию лавры зашли "должностные лица", которые заявили, что имеют распоряжение от украинского Министерства культуры на проведение инвентаризации.

"Мы не понимаем, почему неизвестные люди без предупреждения буквально ввалились к нам и, размахивая непонятным документом, заявили, что будут описывать имущество. Никаких официальных писем о том, что будут произведены такие действия мы не получали, но были вынуждены пустить этих людей", — рассказали монахи.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Митрополит Владимир написал письмо Порошенко: что потребовал иерарх

По их словам, подобные распоряжения выражают "полное неуважение к святыням и верующим".

"Люди, которые приехали из разных уголков нашей страны, лишены возможности поклониться святым мощам из-за того, что в Ближних пещерах сейчас происходит опись", — пожаловались в монастыре.

Впоследствии выяснилось, что опись имущества проводят представители Киево-Печерского заповедника, который находится в подчинении Минкульта страны.

Ведомство якобы еще в сентябре потребовало от музейных работников провести полную инвентаризацию икон и других культурно-исторических ценностей храмов канонической православной церкви на Украине.

Мнение: поместная церковь на Украине создана не будет>>>

В УПЦ назвали такое решение Минкульта незаконным. Глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр обратил внимание на то, что все имущество, которое находится в храмах украинской православной церкви, является собственностью религиозных общин. По словам юриста, осмотреть историко-культурные ценности чиновники могут только в случае, когда оно было передано на хранение или использование религиозной общине, о чем свидетельствуют соответствующие документы.