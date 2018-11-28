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Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили

Данные exit poll: кто побеждает на выборах президента Грузии

© REUTERS / David Mdzinarishvili
В мире
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Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", побеждает по итогам второго тура выборов, свидетельствуют данные социологов.

КИШИНЕВ, 28 ноя - Sputnik. По данным опроса, проведенного на выходе с избирательных участков компанией Edison research, кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набрала 55% голосов. Ее кандидатуру поддержала правящая в стране партия "Грузинская мечта". Об этом сообщило РИА Новости

У ее соперника, кандидата от оппозиции Григола Вашадзе, — 45%. Исследование проводилось по заказу оппозиционного телеканала "Рустави 2".

Согласно опросу, который провела компания Gallup International по заказу телекомпании "Имеди", Зурабишвили набирает 58% голосов, ее соперник — 42%.

После обнародования данных Вашадзе заявил, что не признает поражения.

"Мы обязательно дождемся окончательных итогов выборов, так как данные exit poll — это данные на 17:00 (15:00 по кишиневскому времени — ред.)", — заявил Вашадзе на брифинге, добавив, что большое число избирателей пришли на участки после этого времени.

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В избиркоме уже подвели итоги по явке внутри страны. "В голосовании приняли участие 1 975 845 избирателей, что составляет 56,23% от общего числа. В это число не входят избиратели за границей", — сказала на брифинге официальный представитель ЦИК Грузии Анна Микеладзе.

Второй тур

Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (18:00 по кишиневскому времени - ред.). 

Граждане страны в среду во втором туре голосования выбирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.

На должность президента претендуют независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили.

Всего ЦИК Грузии организовал 3703 избирательных участка, в том числе 55 за рубежом. Общее число избирателей составляет 3 528 658 человек.

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