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Пока все спали: итоги выборов в Грузии и трагическая смерть в Кишиневе

© Sputnik / Yana Zaharova
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Тема:
Самое интересное за ночь (124)
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Вечером в сквере Кафедрального собора в Кишиневе зажгли свечи в память о годовалом ребенке, который погиб в селе Солтэнешть Ниспоренского района. 

Исправительное учреждение, архивное фото.
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Пьяная мать выронила ребенка ночью по дороге домой. Малышу был всего год. Мать вспомнила о том, что ребенка нет только утром. К тому времени он уже скончался от переохлаждения.

Результаты выборов в Грузии

Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает на выборах 59,56% голосов, об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны после подсчета 99,7% бюллетеней, сообщает РИА Новости.

Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе по предварительным итогам получил 40,44% голосов. Оппозиция планирует в четверг заявить о дальнейших планах, а Зурабишвили и ее сторонники уже празднуют победу.

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Популярный молдавский дизайнер Лада Косарева была найдена у дома, где проживала. 

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© PIXABAY / ponce_photography
Этот день в истории: 29 ноября

Входная дверь квартиры на 9 этаже была закрыта, однако окно - открыто. Было ли это самоубийство, и что толкнуло женщину на такой шаг - должны выяснить правоохранительные органы. 

На Украине начали опись имущества в пещерах Киево-Печерской лавры

В Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества. Об этом "Вестям" сообщили в монастыре.

Вечером на территорию лавры зашли "должностные лица", которые заявили, что имеют распоряжение от украинского Министерства культуры на проведение инвентаризации.

"Мы не понимаем, почему неизвестные люди без предупреждения буквально ввалились к нам и, размахивая непонятным документом, заявили, что будут описывать имущество. Никаких официальных писем о том, что будут произведены такие действия мы не получали, но были вынуждены пустить этих людей", — рассказали монахи.

По их словам, подобные распоряжения выражают "полное неуважение к святыням и верующим", сообщает РИА Новости.

Тема:
Самое интересное за ночь (124)

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Теги:
пока все спали, события ночи
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