Трамп отменил встречу с Путиным в Аргентине

КИШИНЕВ, 29 ноя - Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Об этом сообщило РИА Новости.

Такое решение он принял после ознакомления с докладом по инциденту в Керченском проливе.

Последний раз мировые лидеры смогли кратко побеседовать в начале ноября в Париже на "полях" мероприятий в честь столетнего юбилея окончания Первой мировой войны.

© Sputnik / Vladimir Fedorenko Ющенко о встрече Трампа и Путина: зачем нужен диалог, который можно сорвать

В середине июля в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Беседа лидеров России и Соединенных Штатов началась в формате "один на один", затем переговоры продолжились с участием членов делегаций. Главы государств обсудили пути нормализации и развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее доктор политических наук Александр Гусев прокомментировал в эфире радио Sputnik то, как в Белом доме принимаются решения о встречах в верхах.

"Создается впечатление, что Дональд Трамп – это манна небесная, оказывается, он сейчас определяет повестку дня в системе международных отношений. И соблаговолит ли он встретиться с президентом России Путиным или нет – это, как показывают события, во многом зависит от того, какой доклад ему принесут (сотрудники спецслужб США - ред.)", - отметил Гусев в эфире радио Sputnik.