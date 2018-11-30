Смотри в оба: астропрогноз на декабрь 2018 года

Декабрь – месяц подведения итогов года прошедшего и рождение планов на будущий год.

© Sputnik / Miroslav Rotari Палий: как при помощи астрологии заработать состояние

А самое главное – праздники! А это покупки, подарки, уборка (генеральная). Вот во всем этом на помощь приходят звезды.

С начало декабря до седьмого числа включительно для любых покупок на нашем астрологическом светофоре горит красный свет.

Третьего, четвертого и пятого декабря Луна проходит знак Скорпиона, а ретроградный Меркурий, который начался 17 ноября завершается седьмого декабря. А после этого числа – зеленый свет и для покупок и для многого другого, что было запрещено в период последнего ретроградного Меркурия.

В эти непозитивные энергии вплетаются еще и влияния энергий Новолуния седьмого декабря. Постарайтесь в этот день не подвергать ваше здоровье гипернагрузкам и низким температурам. Иммунитет в Новолуние ленивый в поддерживании вашего здоровья.

Двадцать второго декабря нас ждет Полнолуние, а также зимнее солнцестояние и Солнце входит в знак Козерога. В этот день не очень хорошо будут чувствовать себя Раки, Овны и Весы. Будьте очень осторожны при работе с острыми, режущими инструментами. Даже малый порез может вызвать обильное кровотечение.

Займитесь генеральной уборкой 26, 27, 28 декабря. В эти же дни можете посетить косметолога, а парикмахера 29 и 30 декабря.

На заметку водителям - чтобы ваш автомобиль не преподносил вам нежелательные сюрпризы, 25 и 26 декабря обратитесь в автосервис.

Очень эффективно будет работать в декабре "ущербный четверг". Шестого декабря он вам, как всегда, поможет бросить вредные привычки и отрубить фальшивые связи.

Чтобы ваши предновогодние планы не были подвержены разным негативам, пометьте себе лунные сутки, которые не несут никакой радости, а наоборот, так как на каждом шагу могут ждать искушения, обманы и другие дьявольские провокации: 3-го; 6-го (с 6.20) до 7 (7.27); 15-го (с 12.38) до 16-го (12.59); 21-го (с 15.15) до 22-го (16.02); 25-го (с 18.26) до 26-го (20.40); 30-го (с 0.37) до 31-го (1.49).

Подготовьте себя к замечательному 28-му лунному дню, его символ Лотос. Целый день пятого декабря отдайте духовным практикам. Медитируйте, слушайте классическую музыку (особенно Баха), не ссорьтесь, прощайте всех и вся. И на целый год, который мы ожидаем, будьте вооружены мантрой: "Неправых излечить любовью!" Естественно, что все наши мысли уже обращены к 31 декабря. Что одеть, что есть, какие талисманы и прочее.

Восточный Новый Год наступит только в Феврале, но в Новогоднюю ночь по нашим традициям можно присовокупить и некоторые особенности восточного характера.

Не беда, что вы не сможете приобрести новые наряды, главное – чтобы они были чистыми, выглаженными и пахли свежестью.

Желательно отказаться от блюд из свиного мяса, ведь Собака передает бразды правления Кабану. Он, как и Собака, – желтый, так что в Новогоднюю ночь пусть в вашем наряде присутствует желтый цвет (хотя бы деталь, скажем, галстук или шарф).

Магическое число года – пять. Вот и придумайте себе талисман с этой цифрой. Ее можно вырезать из дерева, металла, даже испечь и покрасить в желтый цвет.

Подарок на "ура" – это копилка в виде хрюшки!

Света и любви!

С наступающим Новым Годом!