Пока вы спали: самолет Меркель совершил вынужденную посадку по пути на G20

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Технический сбой на правительственном авиалайнере канцлера Германии Ангелы Меркель, совершившем вынужденную посадку в Кельне, затронул все системы, отвечающие за связь самолета с землей, сообщает РИА Новости.

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Ситуация на борту лайнера была настолько серьезной, что о ней сразу сообщили министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен. На место посадки лайнера в аэропорту Кельна прибыли пожарные автомобили.

Пилот самолета Меркель отправил аварийный код 7600 через 20 минут после вылета. Данный код используется для того, чтобы сигнализировать о потере надежной связи с авиадиспетчерами.

Самолет Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне по пути на саммит G20 в Буэнос-Айресе из-за технической неисправности. Меркель призналась, что, узнав от бортпроводников о некоем инциденте, она сначала решила, что что-то произошло в Германии.

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При этом канцлер выразила мнение, что случившееся не говорит о ненадежности правительственных лайнеров.

На орбиту вывели три новых российских военных спутника

Разгонный блок "Бриз-КМ" вывел на расчетную орбиту три новых российских военных спутника, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, пишет РИА Новости.

В 05:27 с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель легкого класса "Рокот". Через шесть минут от нее отделился разгонный блок со спутниками.

Отмечается, что за пуском и полетом ракеты следили средства автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

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Это второй пуск "Рокота" с Плесецка в 2018 году. Предыдущий пуск прошел в апреле.

Евросоюз впервые выдал Китаю беглого коррупционера

Болгария экстрадировала в Китай беглого чиновника, подозреваемого в коррупции, говорится в сообщении государственного комитета по надзору КНР, отмечает РИА Новости.

Отмечается, что это первый случай выдачи Китаю подозреваемого в коррупции госслужащего из страны-члена Евросоюза.

Экстрадированным оказался чиновник уездного уровня провинции Чжэцзян Яо Цзиньйи 1956 года рождения. В декабре 2005 года он бежал за границу после того, как был заподозрен в злоупотреблении служебным положением и коррупции.

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В октябре 2018 года Интерпол о просьбе китайских властей опубликовал красное уведомление в его отношении. В том же месяце болгарская полиция арестовала чиновника в соответствии с требованием Интерпола. Местный суд Софии 26 ноября принял решение о выдаче подозреваемого китайской стороне.

В Сети появились видео отражения сирийской ПВО ракетной атаки

В Сети появились кадры, на которых запечатлены действия сирийских противовоздушных комплексов во время нанесения ракетного удара под Дамаском.

Очевидцы сняли на видео момент запуска одной из зенитных ракет, а также, предположительно, момент перехвата в небе над Дамаском вражеской ракеты. При этом на кадрах отчетливо слышны разрывы, а в небе можно увидеть вспышки.