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Саломе Зурабишвили

Изменится ли внешняя политика Грузии после победы Зурабишвили на выборах

© Sputnik . Александр Имедашвили
В мире
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В данный момент между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий: есть ли шанс на изменение ситуации?

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Политический курс и внешняя политика Тбилиси в отношениях с Москвой после избрания Саломе Зурабишвили президентом останутся прежними, поскольку, по конституции Грузии, глава государства выполняет чисто формальные функции, а фактические решения принимаются другими людьми. Такое мнение озвучил эксперт Центра изучения современного Афганистана и РСМД, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

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"Прежде всего нужно помнить о том, что по конституции президент Грузии выполняет чисто формальные функции, не является реальным главой государства в настоящий момент. Поэтому данные высказывания имеют ограниченный политический эффект. Фактически решения принимают совершенно другие люди", - заявил политолог, которого цитирует РИА Новости.

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Второй тур выборов президента Грузии прошел 28 ноября. По данным ЦИК, после подсчета 100% бюллетеней Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", одержала победу, набрав 59,52% голосов.

Время ли дружить с Россией?

Ранее СМИ сообщили, что Зурабишвили в одном из интервью заявила, что сейчас не время дружить с Россией, сославшись на ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, а также состояние роcсийско-украинских отношений. Но, по ее словам, Тбилиси не останется в стороне, если диалог с Москвой начнут ЕС и США.

Эксперт Никита Мендкович напомнил, что после ухода с поста президента Михаила Саакашвили в отношениях двух стран, несмотря на сохранявшуюся холодность, были достигнуты определенные успехи в экономике, поэтому некоторое развитие все же возможно.

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"Госпожа Зурабишвили фактически ставленник действующей правящей партии со всеми вытекающими отсюда эффектами. Если бы имела место победа "Национального движения", было бы усиление прозападного тренда, это было бы показателем наличия подобных тенденций в обществе. В нынешнем же виде, скорее, речь идет о том, что текущая ситуация будет законсервирована, и, скорее всего, правительство продолжит проводить прежний курс со всеми его ограниченными позитивными чертами и, увы, имеющимися недостатками", - считает Мендкович.

Сейчас между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

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Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, не раз заявляли, что надеются вернуть территории Абхазии и Южной Осетии, но исключительно мирным путем. Грузия, Абхазия и Южная Осетия регулярно встречаются в рамках Женевских дискуссий. При этом Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными российскими войсками".

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Теги:
Выборы, президент, Грузия
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