Украина вводит ограничения на въезд мужчин из России от 16 до 60 лет

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Украина ввела ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, говорится на странице украинского президента Петра Порошенко в Twitter.
"Украина ввела ограничения относительно въезда граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60", - написал Порошенко.
Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO— Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.
Он объяснил это шаг тем, что Киев хочет помешать Москве "формировать на Украине отряды частных армий", чтобы "не дать россиянам совершить на Украине те операции, которые они планировали еще в 2014 году", сообщает РИА Новости.
В понедельник такое предложение высказала Государственная пограничная служба Украины. Запрет предлагалось ввести на время военного положения.
Также с 29 ноября границу Украины с Крымом можно пересечь исключительно по украинским документам.
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