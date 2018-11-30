"Браво, Россия!" Как мир воспринял ситуацию в Керченском проливе

Читатели западных СМИ в основном критикуют Украину и вступают в споры с кричащими об агрессии России авторами статей. За реакцией мира следят заместитель главного редактора ИноСМИ Яна Наумова и ее коллеги Софья Рагозина и Виктор Карасин.

Инцидент в Керченском проливе наглядно продемонстрировал разрыв между официальной позицией большинства западных СМИ и мнениями отдельных граждан. Ведущие издания Европы и США, как и официальные лица, сразу встали на сторону Украины. Не успев разобраться в происходящем, они принялись ругать Россию, обвиняя ее в агрессии. Но в комментариях к подобным статьям мы видим совершенно иную картину. Читатели в один голос заявляют, что провокатором была именно Украина, и отмечают, что военное положение очень даже на руку украинским властям.

Пресс-служба президента Украины СНБО Украины объявил о введении военноего положения в стране

СМИ все еще состязаются, кто придумает лучшую метафору на тему российской "ползучей аннексии", но людям уже надоело, что любая тема сводится к Крыму. Когда Украина уже поймет, что Крым российский, вздыхают комментаторы. Им интереснее обсуждать манипуляции Порошенко: многие сходятся во мнении, что эскалация обстановки понадобилась ему, чтобы привлечь избирателей, выступая в роли военного лидера.

Однако кое-где последние события разбередили старые раны. Американцы — известные миротворцы: вот и сейчас они с готовностью предлагают Украине свои ракеты "для защиты". Финны обычно вполне корректны, но у них перед глазами вдруг встал призрак Зимней войны: они заступились за Украину, крича про "Майнильские выстрелы". Арабы сравнивают Керченский пролив с Ормузским, а китайцы ругают правительство Украины — впрочем, не они одни.