В Париже снова беспорядки, полиция применила слезоточивый газ - видео

КИШИНЕВ, 1 дек - Sputnik. Полиция Парижа применила в субботу слезоточивый газ в отношении участников акции протеста против повышения цен на бензин, сообщает Sputnik France.

Акции "желтых желетов", в рамках которых властей Франции призывают отменить "драконовские законы" о повышении цен на горючее, начались две недели назад. СМИ сообщают, что за это время "жилеты" сумели заручиться поддержкой двух третей французов, включая знаменитостей, и подготовить петицию-обращение к властям.

Демонстранты вышли в субботу в центр Парижа с повторными требованиями. Из-за акций протеста в Париже закрыты семь центральных станций метро.

Отряды полиции на Елисейских полях применили слезоточивый газ против "желтых жилетов", пытающихся установить баррикады, передает корреспондент Sputnik France с места событий.

Сообщатся о нескольких арестованных.

Лидер Франции Эммануэль Макрон ранее сожалел, что цены пришлось поднять, но отметил, что власти не намерены менять курс. Он заявил о планах увеличить затраты на возобновляемые источники энергии и сократить долю атомной энергии на 50%. Но случится это только к 2035 году.

Цены на бензин во Франции с 1 января должны вырасти на 2,9 евроцента, на дизель — на 6,5 евроцента за литр. По данным радиостанции Europe1, в течение 2018 года цена на дизельное топливо возросла приблизительно на 23%, на бензин — на 15%.