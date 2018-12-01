В Бухаресте прошел парад в честь Национального дня Румынии

Праздничные мероприятия открыла парад военная авиация, в параде также участвовали 500 иностранных военнослужащих из 21 государства.

КИШИНЕВ, 1 дек — Sputnik. Военный парад по случаю Национального дня Румынии прошел в Бухаресте, в нем приняли участие более 20 тысяч человек, в том числе и руководство страны, включая президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Виорику Данчилэ.

Открыла парад военная авиация. В праздничном мероприятии также участвовали 500 иностранных военнослужащих из 21 государства, отмечает ro.sputnik.md.

Праздничные мероприятия прошли по всей стране, а также в представительствах румынских дипмиссий за рубежом.

Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил с национальным праздником своего румынского коллегу Клауса Йоханниса.

“От имени народа Республики Молдова и от себя лично, я передал свои искренние поздравления с пожеланием благополучия и процветания румынскому народу”, - подчеркивается в сообщении молдавского президента.

Глава государства выразил надежду, что две страны смогут сохранить конструктивный диалог и развивать двустороннее сотрудничество во многих направлениях в целях реализации стратегических задач, взятых на себя двумя государствами.