Сорос "положил глаз" на Facebook

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Вице-президент Facebook по коммуникационной политике Эллиот Шрейдж признал, что воспользовался услугами консалтинговой компании Definers Public Affairs чтобы изучить данные о людях, критиковавших социальную сеть, в том числе и узнать о Джордже Соросе.

© REUTERS / Bernadett Szabo Экс-глава ПАСЕ рассказал, как Сорос контролирует европейские структуры

В связи с этим Фонд Сороса обратился к американским парламентариям с просьбой понаблюдать за социальной сетью, сообщает FoxNews, передает Sputnik.md

"Я одобрил использование услуг компании Definers и еще одной подобной фирмы”, - отметил Шрейдж.

Он объяснил сотрудничество с этими компаниями желанием увеличить влияние своей компании.

Сорос: Россия становится мировой державой на фоне распада Евросоюза>>>

В одном из опросов, опубликованных 14 ноября, издание The New York Times написал о том, что Facebook воспользовался услугами агенства Definers Public Affairs чтобы организовать кампанию против миллиардера Джорджа Сороса, который критиковал социальную сеть в начале 2018 года.