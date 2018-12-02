Сорос "положил глаз" на Facebook

КИШИНЕВ, 2 дек – Sputnik. Вице-президент Facebook по коммуникационной политике Эллиот Шрейдж признал, что воспользовался услугами консалтинговой компании Definers Public Affairs чтобы изучить данные о людях, критиковавших социальную сеть, в том числе и узнать о Джордже Соросе.
В связи с этим Фонд Сороса обратился к американским парламентариям с просьбой понаблюдать за социальной сетью, сообщает FoxNews, передает Sputnik.md
"Я одобрил использование услуг компании Definers и еще одной подобной фирмы”, - отметил Шрейдж.
Он объяснил сотрудничество с этими компаниями желанием увеличить влияние своей компании.
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В одном из опросов, опубликованных 14 ноября, издание The New York Times написал о том, что Facebook воспользовался услугами агенства Definers Public Affairs чтобы организовать кампанию против миллиардера Джорджа Сороса, который критиковал социальную сеть в начале 2018 года.