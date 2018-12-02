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Военный самолет, иллюстративное фото

Пока все спали: итог G20, беспорядки в Париже и странный самолет в Кишиневе

© Sputnik / Михаил Палинчак
В мире
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 2 дек - Sputnik. В Буэнос-Айресе завершился в субботу саммит "Большой двадцатки". По итогам встречи лидеры 20 крупнейших экономических держав мира  подписали декларацию.

"Округлый, но полезный"

В группу G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, ЮАР, Южная Корея, Турция, Великобритания и США.

Страны подтвердили обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики. Итоговая декларация саммита G20 в Аргентине принята и опубликована на официальном сайте встречи.

Флаг Соединенных Штатов Америки
© Sputnik / Максим Блинов
США хотят выйти из ВТО. Зачем она тогда будет нужна

Декларация состоит из 31 пункта и приложения с перечнем документов, принятых на уровне министров и рабочей группы. Среди ключевых положений - реформирование ВТО, приверженностиь участников Парижскому соглашению по климату, правда, США и подтвердили о выходе из него. Лидеры договорились совместно работать над устранением причин появления беженцев и оказанием переселенцам гуманитарной помощи. А еще руководители держав подтвердили обязательство использовать все политические средства для достижения роста экономики.

Как отметил на брифинге президент России Владимир Путин, споры по некоторым моментам, коненчо же, возникали, включая миграционный кризис и торговлю, но в конечном итоге документ появился.

"Да, можно сказать, что он носит общий характер, округлый. Может быть, но тем не менее, я считаю, что и это на пользу. Я считаю, что аргентинское председательство сделало все, чтобы этот документ вышел, был подписан и был согласован всеми сторонами", - подчеркнул российский лидер.

Париж в огне

Должны были быть митинги протеста, а получились массовые беспорядки - таков вышел итог субботы в столице Франции.

Протест желтых желетов в Париже
© REUTERS / STEPHANE MAHE
В Париже ранен журналист RT France, он вел репортаж с акции протеста - фото

Как сообщает Sputnik France, против агрессивных дебоширов жандармы использовали слезоточивый газ, их поливали из водометов, и стреляли по ним резиновыми пулями. Оказалось, что стреляли не только по зачинщикам беспорядков. Под обстрел попадали и журналисты. Например, пострадали телерепрортеры RT, получив ранение от этих пуль.

Итог субботы таков: 110 человек ранены, 260 задержаны, почти 190 возгораний, шесть атак на здания, шесть поджогов зданий. А в воскресенье одна из главных достопримечательностей Парижа Триумфальная Арка будет закрыта для посетителей. Похоже, будет жарко во Франции и сегодня. Глава МВД Кристоф Кастанер отметил, что этот "массовый беспредел" ничего не имеет общего с движением "желтых беретов".

"Они не имеют ничего общего с протестующими, с "желтыми жилетами", с легитимным гневом, который был выражен повсюду во Франции", - отметил Кастанер в интервью местному телеканалу.

Чей самолет

Пассажиры кишиневского аэропорта обратили внимание, что на посадочной полосе красоваля военные лайнер. Фото они разместили в соцсетях.

Что это за самолет  - неясно. Но он очень уж похож на тот, что уже прилетал к нам неоднократно. 

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