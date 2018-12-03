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Кирилл Вышинский, архивное фото

Эксперт об аресте Вышинского: возможны новые задержания журналистов

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (70)
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На Украине вполне возможны задержания журналистов из России по примеру ситуации с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров высказал мнение, что в будущем в Украине возможны задержания журналистов из России по примеру ситуации с руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

Кирилл Вышинский
© Sputnik / Стрингер
Кирилл Вышинский о своем аресте: обвинения абсурдны, а выводы лживы

"С моей точки зрения, конечно, такого уровня люди, журналисты не могут быть арестованы или задержаны просто по инициативе каких-то рядовых сотрудников правоохранительных органов. Это касается любых стран мира. Потому что никто не возьмет на себя ответственность за политический скандал, который обязательно последует после такого задержания", - сказал Федоров, которого цитирует РИА Новости.

Обвинения абсурдны, факты манипулятивны

Ранее Вышинский в интервью порталу Украина.ру заявил, что его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства Украины. По его словам, обвинения против него "абсурдны, факты подобраны манипулятивно, выводы лживы и лежат точно не в области права".

Он добавил, что задержание журналиста такого уровня "если не планируется напрямую, то, во всяком случае, получает санкции в высшем эшелоне власти". По его словам, это является аксиомой. По его мнению, "в дальнейшем будут какие-то задержания новые российских журналистов".

Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В ОБСЕ сообщили, что следят за судьбой Вышинского на Украине

При этом эксперт отметил, что на Украине существует ситуация с массовыми преследованиями людей по политическим мотивам. "Да, там существует уже давно индульгенция на то, что людей преследуют по политическим мотивам", - сказал Федоров.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Нота протеста Киеву

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Главный редактор сайта РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, фото из архива
© Sputnik / Vladimir Trefilov
Призыв России к ООН: взять дело Вышинского под особый контроль

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей, Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Как оценивают ситуацию в Европе

В Берлине также отметили, что внимательно наблюдают за делом Вышинского. Как заявили РИА Новости в министерстве иностранных дел ФРГ, Германия поддерживает "требование ОБСЕ в отношении украинской стороны об ускорении процесса".

Журналист Эрнест Мацкявичус
© Sputnik / Григорий Сысоев
Мацкявичус: карта Вышинского будет разыграна перед выборами на Украине

В свою очередь, глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва подверг критике арест Вышинского. По его словам, Лиссабон "осуждает любые акты, которые используются для того, чтобы арестовывать людей из-за их политических взглядов".

К освобождению Вышинского призвала ранее и Европейская федерация журналистов. Как заявил РИА Новости генсек организации Рикардо Гутьеррес, попытки украинских властей оправдать арест журналиста совершенно неубедительны. Гутьеррес подчеркнул, что "работа Вышинского не подходила руководству Украины, и именно поэтому они решили обвинить его в государственной измене и арестовать".

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