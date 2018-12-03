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Хакеры опубликовали новые документы антироссийского проекта из Британии

© Sputnik / Кирилл Каллиников
В мире
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Хакеры Anonymous опубликовали новую порцию документов антироссийского британского проекта Integrity Initiative и вновь призвали провести открытое расследование деятельности проекта на общеевропейском уровне.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. Проект Integrity Initiative работает несколько лет, своей целью он провозгласил борьбу с "российской пропагандой и фейковыми новостям". В ноябре хакеры из группировки Anonymous заявили об обнаружении документов, согласно которым Великобритания могла использовать проект Integrity Initiative для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России. Об этом сообщает РИА Новости

"В начале ноября мы опубликовали большую порцию документов, касающихся проекта Integrity Initiative… Между тем ни организация, ни ее спонсоры не выполнили наши требования и не гарантировали, что сеть кластеров будет использоваться только для борьбы с российской политикой дезинформации. Мы также не получили реакции от лидеров ЕС и международных организаций, хотя люди во многих странах выразили серьезную обеспокоенность данным вопросом", — говорится в заявлении, опубликованном на одном из сайтов.

Соцсеть Facebook, архивное фото.
© REUTERS / Dado Ruvic
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"Мы продолжим публиковать документацию Integrity Initiative до тех пор, пока наши требования провести открытое и тщательное расследование его деятельности на общеевропейском уровне будут полностью выполнены", — отмечается в заявлении.

Новые документы, опубликованные хакерами из группировки Anonymous, связаны с Грецией, Испанией и Германией, в некоторых из них упоминается Россия. В частности, в публикациях, касающихся Испании, говорится о "фейковых доказательствах вмешательства России в референдум о независимости Каталонии, распространенных в СМИ и испанскими политиками". Документы, относящиеся к Греции, представляют реакцию в греческих СМИ на так называемое "дело Скрипалей", а также содержат исследования "агентов российского влияния в Греции, целью которых является дискредитация лидеров партии "СИРИЗА".

Как сообщается на одном из сайтов Anonymous, проект Integrity Initiative был основан в 2015 году и финансировался британским правительством, а в числе тех, кто связан с этим проектом, финансист Уильям Браудер, Владимир Ашурков, который является сподвижником Алексея Навального, и ученый Игорь Сутягин, осужденный в 2004 году за шпионаж и впоследствии помилованный.

Расходы проекта на финансовый год, заканчивающийся 31 марта 2019 года, оцениваются, как следует из выложенных документов, в 1,96 миллиона фунтов стерлингов (2,51 миллиона долларов). Заявленная цель проекта — информационное противодействие России, сообщается на сайте хакеров. Среди тех, кто выделял проекту гранты, указаны также госдепартамент США, НАТО и социальная сеть Facebook.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя данную информацию, отметил, что, как можно понять из комментариев Integrity Initiative, единственная его задача — "очернение РФ в глазах общественности зарубежных стран".

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Теги:
расследование, хакеры, Британия
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